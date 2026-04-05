AV女優挺孕肚拍片！永井瑪麗亞揭年收2000萬：懷孕銷量更好

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優永井瑪麗亞在今年2月生下男嬰，近期她接受訪問，提到自己在懷胎期間仍持續拍片，表示只要有需求，就會繼續拍下去。

永井瑪麗亞在懷孕期間仍然拍攝AV。（翻攝自IG）

永井瑪麗亞坐擁「K罩杯」巨乳，火辣身材受到歡迎。最近她接受《集英社online》的訪問，坦言自己是未婚生子，孩子的生父是當時交往的男性，對方並沒有結婚的想法，而她則是因為接近30歲，希望能夠有一個孩子，「我告訴他，就算不結婚或者你不承認這個孩子，我還是想要有個小孩。」

在雙方同意之後，兩人開始備孕，永井瑪麗亞在去年發現身懷六甲，也正如先前所約定好的，由永井瑪麗亞獨自撫養孩子，不過生父仍在經濟上給予支持，而永井瑪麗亞的父母、兄弟們對寶寶也相當照顧，讓她感到很安心。本來永井瑪麗亞的媽媽就希望女兒早點生孩子，如今她做了未婚生子的決定，媽媽也支持她。

永井瑪麗亞的兒子在今年誕生。（翻攝自X）

不過在懷孕期間還拍AV，永井瑪麗亞受到不少批評，被問到是如何面對負評？永井瑪麗亞表示，有一些人的癖好就是喜歡看孕婦的片，而她並非單純以「AV女優」的身分活動，而是希望將一生中難得的「孕婦作品」獻給喜愛永井瑪麗亞的粉絲們。對於有些人說孩子好可憐、到底在想什麼之類的評價，永井瑪麗亞雖然可以理解，不過她表示不會太過在意。

永井瑪麗亞也坦言，其實她挺著孕肚時拍的片賣得更好，如今月收落在1000萬日圓（約台幣200萬元）、年收接近1億日圓（約台幣2000萬元），笑說2025年恐怕要繳不少稅。產後3個月，永井瑪麗亞宣布將在5月復出，並透露目前她正在經營一家經紀公司，如果市場不再需要她，她會專心培養新的女優。

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