揭開北捷工安黑歷史 楊大正挺隧道「鼻屎連黑一週」

〔記者傅茗渝／台北報導〕Hami Video熱播影集《都市開基祖》將鏡頭對準1990年代台北捷運工程，揭開當年震驚社會的「潛水夫病」工傷事件。

《都市開基祖》邱凱偉（右起）、鍾瑶、莊凱勛、楊大正、陳竹昇、張耀仁共同接受Hami Video訪問，現場笑聲不斷。（翻攝自Hami Video）

近日主演莊凱勛、楊大正、陳竹昇、鍾瑶、張耀仁與邱凱偉共同受訪，現場氣氛與戲裡壓抑的工地氛圍大相逕庭。莊凱勛、楊大正、陳竹昇與張耀仁更在現場自封為「工地 F4」，卻遭女主角鍾瑶吐槽，直指這四位其實是愛開玩笑的「Funny 4」，眾人甚至即興合唱林生祥創作的客語主題曲《鹹酸甜》，展現絕佳默契。

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《都市開基祖》陳竹昇（右起）、莊凱勛、張耀仁與楊大正自組「工地F4」。（Hami Video提供）

談及拍攝過程，多語交雜的環境成為演員們公認的「魔王關卡」。除了莊凱勛外，其餘五人一致認為客語最難，金鐘影帝陳竹昇直言客語幾乎是「硬背」下來的。他透露，接演時原以為是講台語，沒想到劇組為了真實還原當年工地的移工與族群融合現況，台詞混雜了客語、台語、泰語及越南語，挑戰極大。楊大正則感性表示，雖然辛苦，但最大收穫是學會了一種語言的美感，「我現在客語耳朵真的會打開。」

身為劇中「萬綠叢中一點紅」的鍾瑶，雖被戲稱享有眾星拱月的福利，但她受訪時忍不住苦笑表示：「是滿快樂的，但沒有享受到什麼福利，比較像是一起吃苦。」她更當場認證莊凱勛是劇組的「即興王」，經常在對戲時加碼客語台詞，讓她難以招架。莊凱勛則笑著喊冤，解釋是因為部分台詞不夠口語，「就想要換句話說啦！」

《都市開基祖》鍾瑶（左）和莊凱勛有許多精彩對手戲。（Hami Video提供）

為了還原隧道工程的窒礙感，演員們在拍攝過程中吃足苦頭。楊大正回憶，現場雖然是搭景，但地面鋪滿泥土，只要怪手一動便塵土飛揚，環境悶熱難耐，他更自爆：「拍完那場戲，殺青後一個禮拜鼻屎都是黑的。」

莊凱勛感性總結，這部作品不只是工地劇，更是一部記錄歷史的社會縮影。他強調《都市開基祖》涵蓋親情與權力結構的掙扎，「讓大家理解那個年代的勞工處境，有些問題到現在都還存在。」希望觀眾在觀賞這部「有笑有淚、有輕鬆也有嚴肅」的作品時，能重新看見那些支撐城市建設的無名英雄。

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