自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

揭開北捷工安黑歷史 楊大正挺隧道「鼻屎連黑一週」

〔記者傅茗渝／台北報導〕Hami Video熱播影集《都市開基祖》將鏡頭對準1990年代台北捷運工程，揭開當年震驚社會的「潛水夫病」工傷事件。

《都市開基祖》邱凱偉（右起）、鍾瑶、莊凱勛、楊大正、陳竹昇、張耀仁共同接受Hami Video訪問，現場笑聲不斷。（翻攝自Hami Video）《都市開基祖》邱凱偉（右起）、鍾瑶、莊凱勛、楊大正、陳竹昇、張耀仁共同接受Hami Video訪問，現場笑聲不斷。（翻攝自Hami Video）

近日主演莊凱勛、楊大正、陳竹昇、鍾瑶、張耀仁與邱凱偉共同受訪，現場氣氛與戲裡壓抑的工地氛圍大相逕庭。莊凱勛、楊大正、陳竹昇與張耀仁更在現場自封為「工地 F4」，卻遭女主角鍾瑶吐槽，直指這四位其實是愛開玩笑的「Funny 4」，眾人甚至即興合唱林生祥創作的客語主題曲《鹹酸甜》，展現絕佳默契。

《都市開基祖》陳竹昇（右起）、莊凱勛、張耀仁與楊大正自組「工地F4」。（Hami Video提供）《都市開基祖》陳竹昇（右起）、莊凱勛、張耀仁與楊大正自組「工地F4」。（Hami Video提供）

談及拍攝過程，多語交雜的環境成為演員們公認的「魔王關卡」。除了莊凱勛外，其餘五人一致認為客語最難，金鐘影帝陳竹昇直言客語幾乎是「硬背」下來的。他透露，接演時原以為是講台語，沒想到劇組為了真實還原當年工地的移工與族群融合現況，台詞混雜了客語、台語、泰語及越南語，挑戰極大。楊大正則感性表示，雖然辛苦，但最大收穫是學會了一種語言的美感，「我現在客語耳朵真的會打開。」

身為劇中「萬綠叢中一點紅」的鍾瑶，雖被戲稱享有眾星拱月的福利，但她受訪時忍不住苦笑表示：「是滿快樂的，但沒有享受到什麼福利，比較像是一起吃苦。」她更當場認證莊凱勛是劇組的「即興王」，經常在對戲時加碼客語台詞，讓她難以招架。莊凱勛則笑著喊冤，解釋是因為部分台詞不夠口語，「就想要換句話說啦！」

《都市開基祖》鍾瑶（左）和莊凱勛有許多精彩對手戲。（Hami Video提供）《都市開基祖》鍾瑶（左）和莊凱勛有許多精彩對手戲。（Hami Video提供）

為了還原隧道工程的窒礙感，演員們在拍攝過程中吃足苦頭。楊大正回憶，現場雖然是搭景，但地面鋪滿泥土，只要怪手一動便塵土飛揚，環境悶熱難耐，他更自爆：「拍完那場戲，殺青後一個禮拜鼻屎都是黑的。」

莊凱勛感性總結，這部作品不只是工地劇，更是一部記錄歷史的社會縮影。他強調《都市開基祖》涵蓋親情與權力結構的掙扎，「讓大家理解那個年代的勞工處境，有些問題到現在都還存在。」希望觀眾在觀賞這部「有笑有淚、有輕鬆也有嚴肅」的作品時，能重新看見那些支撐城市建設的無名英雄。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中