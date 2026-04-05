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地牛翻身還在睡？ 李雅英、南珉貞「完全無感」網讚：辣台妹

李雅英（左）、南珉貞成為在台應援三年級生，對地震已經無感。（本報合成圖，翻攝自IG）李雅英（左）、南珉貞成為在台應援三年級生，對地震已經無感。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員李雅英與南珉貞先前開心在社群宣布自己成為來台灣發展的｢三年級生」，就連生活都逐漸台灣化，今（5）日凌晨1點多突然地牛翻身，兩人答案竟然一致：沒感覺。

李雅英現在遇上地震已經無感。（翻攝自IG）李雅英現在遇上地震已經無感。（翻攝自IG）

凌晨花蓮發生芮氏規模5.7地震，天搖地動的感覺讓不少人都覺得「暈暈的」，經紀人Sharon狂喊「有地震」，卻只得到淡定答案：一點感覺都沒有。Sharon忍不住說：妳可能台灣人，除此之外，李雅英在地震當下也沒發現，還打趣：我們有一點習慣了嗎？

南珉貞剛來台灣的時候遇上地震非常驚恐。（翻攝自IG）南珉貞剛來台灣的時候遇上地震非常驚恐。（翻攝自IG）

南珉貞想起自己第一次遇到地震的時候，覺得房間好像瘋狂旋轉，嚇得她不敢睡覺。李晧禎也驚慌失措地問：「這是正常的嗎？」發現還有餘震的時候，還忍不住擔心這樣下去會不會死。

去年在球場應援時發生地震，韓籍啦啦隊員都表現得很驚恐，甚至蹲在地上找掩護，不過現在她們都感覺很習慣，網友笑說：已經是台妹了。

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