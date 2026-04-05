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娛樂 最新消息

亮哲扮醫神「敲女兒頭」許願長高 草爺揭乾爹救命神蹟

〔記者傅茗渝／台北報導〕「搖滾宮主」賴銘偉主導桃園大溪廣澤宮舉辦的「2026桃園信仰生活節」丙午年神遊春巡嘉年華，「漢服真人扮仙」活動昨日盛大舉行，現場出動102位藝人、人氣網紅與YouTuber身著漢服巡境，沿途吸引無數民眾圍觀。

草爺（左起）、柯大堡、本本江佑真、搖滾宮主賴銘偉、郎祖筠、李吉祥、亮哲。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）草爺（左起）、柯大堡、本本江佑真、搖滾宮主賴銘偉、郎祖筠、李吉祥、亮哲。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

首度參與扮仙的亮哲飾演「醫神」保生大帝，他笑稱這像是一場「大型同學會」，成員集結了各領域好友，直呼是「全台灣顏值最高、最賞心悅目的一場扮仙盛事」。亮哲透露，一完成造型、尤其是開光後，就隱隱覺得自己「法力無邊，想要『作法』為大家祈福，想要祝福所有人身心都健康，就是好像覺得自己有能力做這件事、想幫大家做些什麼」。他當天帶著妻女同行，開玩笑拿著法器狂敲小女兒的頭、腿、背，許願女兒「長到172」。

明星真人扮仙，神遊春巡嗨翻大溪。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）明星真人扮仙，神遊春巡嗨翻大溪。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

熱播BL劇主角「初鍾CP」鍾岳軒與初孟軒也化身龜蛇二將。第3年參加的鍾岳軒更不斷向「義父」田都元帥許願：「我超想扮田都元帥，明年不讓我扮，我就不來了啦！」說完忍不住笑曝：「田都元帥很愛跟我開玩笑、練笑話，祂知道我是開玩笑啦。」二度扮仙的初孟軒則期待延續前年扮仙後接拍4部鬼片的好運。

神遊春巡漢服真人扮仙活動的破百位眾仙合影。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）神遊春巡漢服真人扮仙活動的破百位眾仙合影。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

扮演「城隍爺」的草爺分享了與「乾爹」城隍爺的深厚緣分，透露小時候曾被「不乾淨的東西」糾纏，嚇到不吃不喝、求醫無效，直到去城隍廟才解決，讓他深信「科學的盡頭是玄學」。

男星盧彥澤則是因緣際會頂替空缺扮演廉貞星君，他感嘆廉貞星正是屬龍的他的守護神，「我生日是5日，5也是我最喜歡的數字...只能說有很多巧合，好像真的都是安排好的。」金鐘主持人柯大堡則蟬聯演藝祖師爺頭家，表示今年心情「更自在，更能享受在工作、活動中」。

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