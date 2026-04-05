賴銘偉獻唱《伊是阮老爸》抱父痛哭 揭10年前無情火燒光家產

賴銘偉與扮演田都元帥的鄺澤東合唱《萬年香火》。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕桃園大溪鳳山寺廣澤宮昨日（4日）舉辦「大廟開唱搖滾電音春之祭」，宮主賴銘偉在舞台上為4日生日的賴爸爸慶生，氣氛原本溫馨，沒想到賴銘偉在獻唱原創曲《伊是阮老爸》時，唱不到兩句就情緒潰堤，當眾抱著父親激動痛哭。

賴鉻偉和爸爸相擁而泣。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

賴銘偉事後解釋，之所以激動到「抱著爸爸哭了許久」，是因為近期壓力極大，且想起賴家一路走來的艱辛。他回憶10年前廣澤宮曾遭遇大火，當時燒得一無所有，爸爸也才剛從加護病房走出來，「如果沒有神明保佑，不會有現在的我們。」他感慨表示，看到以前身體不穩定、很久沒幫神明服務的父親，今日竟能滿面通紅、神清氣爽地在現場接駕，「很感謝廣澤尊王保佑我們全家，我們遇過那麼大的事情，再大的困難都走過來了。」

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賴銘偉準備為眾仙開光。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

看著父親緊緊抱著自己拭淚，連一向走硬漢路線的賴爸爸也動容，賴銘偉最後在兩個弟弟陪伴下，哽咽唱完歌曲。事後他不忘幽默開玩笑緩解氣氛：「錄下來的不要PO上去喔，有夠難聽！」但他對父親與神明的真摯謝意，已讓現場百位藝人與上千信眾集體紅了眼眶，高喊「老爸生日快樂」為其加油。

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