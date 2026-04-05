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汪小菲直播突暴怒 彌月油飯成焦點 親揭與張蘭真實關係

汪小菲（後）與馬筱梅開心秀彌月禮。（翻攝自IG）汪小菲（後）與馬筱梅開心秀彌月禮。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛的前夫汪小菲，去年與台灣妻子「Mandy」馬筱梅在北京補辦婚宴，今年2月兩人迎來愛的結晶「小馬寶」，家庭生活備受關注。

近日，汪小菲與馬筱梅透過直播分享寶寶滿月近況，原本溫馨的話題，卻意外被一盒「彌月油飯」搶走焦點。

汪小菲透露，夫妻倆特別為孩子挑選雞腿油飯作為滿月禮，獲得不少好評，就連前國民黨主席 洪秀柱也有收到，還大讚「特別特別的好」，他也鬆口未來不排除有機會見面。

汪小菲表示送滿月油飯給洪秀柱，圖右為油飯整體設計。（翻攝自微博）汪小菲表示送滿月油飯給洪秀柱，圖右為油飯整體設計。（翻攝自微博）

直播中，馬筱梅更親自展示彌月禮盒細節，盒內設計融入「馬」的造型元素，油飯以鐵盒盛裝，吃完還能收藏；內容物則包含雞腿與兩顆紅蛋。她強調油飯為現做，新鮮度高，提醒收禮者需在兩天內食用完畢。

不過，就在氣氛熱絡之際，留言區卻出現網友刻意帶風向，影射汪小菲與母親張蘭關係不睦，甚至傳出張蘭曾赴台陪產卻遭趕回北京的說法。

馬筱梅澄清汪小菲和張蘭並無不和。（翻攝自微博）馬筱梅澄清汪小菲和張蘭並無不和。（翻攝自微博）

面對謠言，汪小菲當場動怒，強調相關說法全是假消息；馬筱梅也正面回應：「沒有不和。」她更透露，自己剛剛才收到婆婆的語音訊息，必要時甚至願意公開自證清白。

最後，馬筱梅強調，汪小菲與張蘭早已和好，母子關係「血濃於水」，間接粉碎外界種種揣測。

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