《陽光女子合唱團》宣傳稱「中國台灣」引眾怒 張震籲回歸作品

〔記者傅茗渝／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》正式於中國上映。然而，其官方微博在宣傳時，竟標榜該片為「『中國台灣』地區華語片影史票房冠軍」，此舉隨即點燃台灣輿論怒火。不少民眾質疑該片領取台灣納稅人資金，卻配合對岸進行政治表態、矮化主權，呼籲相關單位撤回補助。

張震今（5）日出席「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座，回應《陽光女子合唱團》爭議。（記者王文麟攝）

甫接任金馬獎執委會主席的張震，今（5）日出席「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座時，表示大眾對於宣傳字眼的反彈，反映出觀眾對作品背後資訊的敏銳度提高。他表示：「我覺得這不是爭不爭議的問題，而是大家對自己看的東西要有一些基本的認知。我不能要求每一位觀眾都對所有的專業領域了解，但我覺得這是一種學習。」

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《陽光女子合唱團》官宣稱「中國台灣」引爭議，金馬主委張震緩頰應回歸作品完整度。（記者王文麟攝）

張震接著緩頰：「大家也不用那麼在意，因為這跟出來的成品，不見得誰投資就會有所不一樣。我覺得大家還是為了電影好才會去做這樣的選擇。」他建議影迷，若願意深入了解每一部電影背後辛苦付出的團隊與資源，其實是非常值得的事情，但對於一般大眾，他認為：「觀眾朋友看螢幕上面最後的成品就好。但如果你想要多了解，每一部電影都很值得去了解背後出錢出力的人。」呼籲大眾將關注重心重新回歸到創作者與作品本身。

針對此事，陸委會副主委梁文傑早前回應，此事反映出影視產業進入大陸市場的「現實無奈」。他指出，台灣電影若要賣到中國，必須由當地的國營發行片商負責，而這些片商在政策導向下，宣傳時必然會統一標註為「中國台灣地區」。據了解，該片由兩家中國片商代理發行，台灣製作團隊在將片子授權代理後，對於中國境內的宣傳手段其實「無法控制」。

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