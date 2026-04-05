台大學霸也曾滑鐵盧！丁乃竺「這學科」一落千丈 73歲重拾微積分

賴聲川、丁乃竺、金士傑、張震出席「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語劇場傳奇《暗戀桃花源》走過四十載，其續作《江雲之間》在睽違五年後重返舞台，今（5）日舉辦「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座，導演賴聲川、丁乃竺攜手初代「江濱柳」金士傑與張震共同出席，帶領觀眾穿梭戲劇與現實。

《江/雲•之/間》的核心，在於彌補《暗戀桃花源》中江濱柳與雲之凡那段空白四十年的互動。然而，戲如人生，丁乃竺也在講座中大方分享自己現實生活中的「人生缺憾」。身為台大哲學系畢業的高材生，丁乃竺竟意外揭露自己中學時期曾因數學成績「跌落神壇」，成為心中多年未解的結。

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丁乃竺遺憾數學沒學好，如今重拾微積分樂在其中。（記者王文麟攝）

丁乃竺回憶，自己幼時數學極佳，曾是全校第一名的常客，卻在某個學階段因無法適應老師的教學方式，成績一落千丈。這份遺憾伴隨多年，讓她決定在73的年紀重拾微積分與三角函數。

丁乃竺興奮地表示：「我現在真的覺得數學太好玩了！」她找回當年「聽不懂」的斷點，驚喜地發現，原本枯燥的公式在經歷人生淬鍊後，反而散發出與哲學共通的美感。對此，丈夫賴聲川也感性補充：「數學完全是思維的展現，她是哲學系出身，其實數學就是某一種哲學與科學的交織。」

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