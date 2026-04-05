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娛樂 最新消息

甜茶失言引爆藝文界怒火！張震「金馬級回應」隔空開口了

賴聲川、丁乃竺、金士傑、張震出席「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者王文麟攝）賴聲川、丁乃竺、金士傑、張震出席「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕影帝張震今（5）出席「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座，笑言在接手演出《暗戀桃花源》續作《江/雲‧之/間》經典角色「江濱柳」後的五年內，接連拿下兩座金馬獎，並回應近期好萊塢男星提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）對傳統藝術的爭議看法。

張震演「江濱柳」後拿2座金馬，自曝表演秘訣是每次都要像初戀。（記者王文麟攝）張震演「江濱柳」後拿2座金馬，自曝表演秘訣是每次都要像初戀。（記者王文麟攝）

張震透露，他在演出續作《江雲之間》時，雖然角色承襲了原型特點，但他仍在排戲過程中不斷追求火花，「我有的時候也會偷偷地在台上放一點不一樣的節奏，或者是不一樣的心裡活動在表演裡面，因為我還是希望讓每一次的演出，都可以是『第一次』飾演江濱柳。」他強調，讓每次上台都是「新的開始」是他優先的表演原則，即便演過多次，心裡依然感到澎湃。

張震認為每一個藝術存在的價值都是值得被肯定的。（記者王文麟攝）張震認為每一個藝術存在的價值都是值得被肯定的。（記者王文麟攝）

針對提摩西·夏勒梅早前提到歌劇、芭蕾等藝術是「沒人在乎的東西」，張震大器回應：「我覺得每一個藝術都有它存在的價值，哪怕它不是現在流行的。藝術本來就會因為大環境改變，但是每一個藝術存在的價值都是值得被肯定的。」丁乃竺也認為，現場表演具有不可取代的生命力：「做好就不怕被棄。」賴聲川補充，藝術功底才是硬道理，各門類自有其忠實觀眾。

導演賴聲川解析「江濱柳」與「雲之凡」的名字來源。（記者王文麟攝）導演賴聲川解析「江濱柳」與「雲之凡」的名字來源。（記者王文麟攝）

會中，導演賴聲川也解析「江濱柳」與「雲之凡」的名字來源。賴導直言，這組名字是刻意參考「鴛鴦蝴蝶派」的風格，「就是要有一點文藝腔，聽起來有點浪漫，但是稍微再多一點點，它就變成文藝腔過頭了。所以是這麼來的，沒有其它更多的一些想法。」

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