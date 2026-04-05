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娛樂 日韓

（影）800分大逆轉！《天下烘焙》冠軍今晚揭曉 評審開口挖角

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓MBN台人氣節目《天下烘焙》今（5）晚迎來最終決戰，7位選手一路廝殺到最後一刻，將誕生烘焙最強王者。

《天下烘焙》7強爭奪冠軍賽，今晚揭曉烘焙王者的誕生。（翻攝自YouTube）《天下烘焙》7強爭奪冠軍賽，今晚揭曉烘焙王者的誕生。（翻攝自YouTube）

上集剛結束決賽第一輪，第7名一路排到第3名塵埃落定，穩居前段班的「甜品硬漢」李慶武、「藍絲帶富翁」金時燁直接卡位冠軍候選。不過原本看似穩定的戰局，卻在最終回徹底翻盤。

第二輪任務難度超高，必須做出一款「能征服世界的唯一麵包」，一次擁有800分高分比重，等於誰都有機會一口氣逆轉；有人拚糖藝，有人打情懷牌，甚至還有選手直接把「國家感」端上桌，戰術全開。原本穩如泰山的李慶武，竟罕見出現手忙腳亂，另一邊，年輕的黑馬金鎮敘更直接翻車，蛋糕體在關鍵步驟中崩壞，現場氣氛瞬間降到冰點。

最終結果將以兩輪總分決定，出乎意料的結果讓全場震驚。在多次反轉賽局中，有評審盛讚某選手：「你似乎完全掌握每個流程，所有細節都非常出色。」

另一方面，評審「拿坡里美味黑手黨」權聖晙在決賽評審時更當場對某位選手表示：「這是私下說的，如果之後有興趣來我餐廳工作，可以私訊我。」當場開出挖角邀請。不過該選手幽默回應：「我先去吃吃看再說。」全場笑聲不斷。

《天下烘焙》最終第10集將於韓國時間今晚9點50分播出，friDay影音、LINE TV、Hami Video上線。

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