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娛樂 最新消息

林青霞「這動作」美到窒息！金士傑認了被迷倒：我瞬間不會演戲

賴聲川、丁乃竺、金士傑、張震出席「舞台與時間之間：江濱柳的四十年」講座。（記者王文麟攝）賴聲川、丁乃竺、金士傑、張震出席「舞台與時間之間：江濱柳的四十年」講座。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語劇場傳奇《暗戀桃花源》開演至今四十載，編導賴聲川、丁乃竺與首代男主角金士傑，今（4）日攜手現任「江濱柳」張震出席「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座，與百名戲迷跨越時空對談。金士傑在會中重溫1992年拍攝電影版《暗戀桃花源》的往事，坦言當年被林青霞的身影深深震撼，甚至一度忘記如何演戲。

金士傑在會中重溫1992年拍攝電影版《暗戀桃花源》的往事。（記者王文麟攝）金士傑在會中重溫1992年拍攝電影版《暗戀桃花源》的往事。（記者王文麟攝）

談到戲中經典的最後一幕，雲之凡敲門現身。金士傑回憶，身為演員在那瞬間會散發無數訊號，「我的解讀是她的日子過得還不錯？或者是她的健康不太好？或者天啊，她現在身心是不是有一點什麼？」然而，當林青霞飾演的雲之凡緩步走入，金士傑表示：「當青霞出現的時候，會讓我覺得她的日子過得很好。還有一幕她從前面慢慢走回去，走到鞦韆旁邊，然後優雅地坐在那個鞦韆座位上，那個動作把我看得眼睛都冒光。」

金士傑憶《暗戀桃花源》電影版，直呼林青霞動作美到讓他忘了演戲。（記者王文麟攝）金士傑憶《暗戀桃花源》電影版，直呼林青霞動作美到讓他忘了演戲。（記者王文麟攝）

金士傑感嘆林青霞的演技早已內化，即便只是走路與坐下都充滿神采，「她演了幾萬個愛情電影啊，太穩了、太正確了，沒有零失誤，就是美好、美好、更美好。」他更幽默自嘲：「那一瞬間我有點不會演戲了，人家都那樣了，你要怎麼樣？我看得有點呆了，那就是她沒辦法，天生麗質、身心健康。」

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