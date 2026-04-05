自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊丞琳新加坡2年內第2次取消巡演 粉絲怒：太扯

楊丞琳開唱前一週無預警取消新加坡演唱會。（翻攝自小紅書）楊丞琳開唱前一週無預警取消新加坡演唱會。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕最近忙於「房間裡的大象」巡演的女星楊丞琳，原訂於11月在新加坡「星宇表演藝術中心」舉行的演唱會，竟在開唱前一週無預警宣布取消，理由為「舞台硬體升降技術問題」，消息一出讓當地歌迷錯愕又失望。

這已是楊丞琳繼2024年8月後，2年內第2度取消新加坡演出，連續失約也讓不少粉絲直呼難以接受。

據了解，此次取消主因在於舞台硬體升降系統無法完全適配場地，導致整體舞台無法順利完成搭建。基於演出完整性與安全考量，最終只能忍痛取消演出。

楊丞琳取消演唱會主因在於舞台硬體升降系統無法完全適配場地。（資料照，樹與天空提供）楊丞琳取消演唱會主因在於舞台硬體升降系統無法完全適配場地。（資料照，樹與天空提供）

消息曝光後，歌迷情緒炸裂。有粉絲無奈表示「真的期待很久」，甚至不死心詢問：「難道舞台不能簡化嗎？」更有人激動喊話：「就算沒有舞台，我們也會看！」

然而，也有部分粉絲將矛頭指向主辦單位，質疑場地問題理應事前評估，「為什麼要等到演出前一週才喊卡？」質疑聲浪不斷。

此外，網路上也出現較為陰謀論的猜測，有人懷疑是否與門票銷售狀況不如預期有關。若真如此，對於特地從海外飛往新加坡、早已訂好機票與飯店的歌迷而言，無疑是沉重打擊，也引發「對粉絲不公平」的批評。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中