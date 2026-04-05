楊丞琳新加坡2年內第2次取消巡演 粉絲怒：太扯

楊丞琳開唱前一週無預警取消新加坡演唱會。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕最近忙於「房間裡的大象」巡演的女星楊丞琳，原訂於11月在新加坡「星宇表演藝術中心」舉行的演唱會，竟在開唱前一週無預警宣布取消，理由為「舞台硬體升降技術問題」，消息一出讓當地歌迷錯愕又失望。

這已是楊丞琳繼2024年8月後，2年內第2度取消新加坡演出，連續失約也讓不少粉絲直呼難以接受。

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據了解，此次取消主因在於舞台硬體升降系統無法完全適配場地，導致整體舞台無法順利完成搭建。基於演出完整性與安全考量，最終只能忍痛取消演出。

楊丞琳取消演唱會主因在於舞台硬體升降系統無法完全適配場地。（資料照，樹與天空提供）

消息曝光後，歌迷情緒炸裂。有粉絲無奈表示「真的期待很久」，甚至不死心詢問：「難道舞台不能簡化嗎？」更有人激動喊話：「就算沒有舞台，我們也會看！」

然而，也有部分粉絲將矛頭指向主辦單位，質疑場地問題理應事前評估，「為什麼要等到演出前一週才喊卡？」質疑聲浪不斷。

此外，網路上也出現較為陰謀論的猜測，有人懷疑是否與門票銷售狀況不如預期有關。若真如此，對於特地從海外飛往新加坡、早已訂好機票與飯店的歌迷而言，無疑是沉重打擊，也引發「對粉絲不公平」的批評。

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