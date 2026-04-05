酷徵才喊「玻璃心不適合」 前員工揭黑幕：沒保勞健保

法籍網紅「酷」（左）去年拍攝《中文怪物》引起熱烈討論。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍網紅「Ku」酷在他訂閱數高達230萬的YouTube頻道「酷的夢」發出徵才訊息，表示需要企劃兼經紀助理人才，還特別強調：「玻璃心者不適合、玻璃心者不適合、玻璃心者不適合」。不過，前員工在網路分享自身經驗，表示這不是「玻璃心」的問題，而是「工作邊界模糊」，更呼籲求職者多保護自身權益。

前員工表示，當自己看到徵才文時，感覺不意外，而是熟悉。他認為工作辛苦之處並非「事情多」，而是「工作邊界一直很模糊」。他指出「忙跟亂不是同一件事；要求高跟不尊重也不是同一件事」。壓垮駱駝的最後一根稻草是：清明連假前，到了下班前10分鐘，「突然」被告知之後不用來了，完全沒有預警，令人錯愕。

請繼續往下閱讀...

酷表示自己在徵才，並強調「玻璃心不要來」。（資料照）

更誇張的是，被迫離開團隊後，這名前員工事後查詢，才發現「當時根本沒有正常保勞健保，是我去反應之後才補辦的」。消息一出，讓許多人驚訝，並認為：「從法國來台灣把傳產慣老闆的樣子學得一模一樣」。

酷表示他需要的員工為企劃兼經紀助理，每月薪水4萬元起，可以居家上班，但每週至少進辦公室2天。前員工則分享自身經驗，表示下班後會持續收到工作訊息與電話，行程和任務常常臨時變動，加班補休、交接、責任怎麼算？也從來沒有講清楚過。

網友嘲諷酷：「從法國來台灣把傳產慣老闆的樣子學得一模一樣」。（資料照，高雄市政府提供）

「工作裡也不只一次出現讓我很不舒服的時刻」，某次大學邀請演講，學校提議可以聊百萬點閱企劃秘訣，結果卻得到輕浮回應：「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」需要專業合作時，第一個反應也是：「先找粉絲，會比較便宜」。

最讓人感到不可思議的是，被告知「不用再來」之後，前員工提出需要基本交接和準備時間，但得到的答案是「你就群組退一對就好啦，10分鐘的事情」，意即不需要，也不用交接。事後卻出現離職後收到連續傳訊息催促要檔案、打電話要求若本人不在家是否可請室友幫忙開電腦傳檔案，而這一切都是他認為不需要的交接資料。

酷遭前員工爆料，未依規定投保勞健保。（翻攝自IG）

這位前員工提醒求職者：面試前真的要把工作範圍、非上班時間聯繫、加班補休、行程變動、勞健保、交接方式、有沒有基本設備可使用，都問清楚。尤其是工作邊界、保障、條件問清楚，因為這些並非玻璃心，而是基本問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法