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娛樂 最新消息

黃明志清明節大手筆砸「人冥幣」祭祖 思念之歌對象不是謝侑芯而是「她」

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（5日）是清明節，許多民眾慎終追遠掃墓祭祖，表達追思之意，馬來西亞創作歌手黃明志則是掃墓不忘搞怪，透露自己用「人冥幣」買「冥牌貨」，希望已逝親人可以好好享用。

黃明志戲稱帶著「冥牌貨」去掃墓。（翻攝自臉書）黃明志戲稱帶著「冥牌貨」去掃墓。（翻攝自臉書）

黃明志提著兩大箱「冥牌貨」去掃墓，談到：「清明時節買古馳，借問LV何處有？每年這個時候都要買一堆冥牌貨回老家，這次大手筆花了幾百萬人冥幣直接買了兩箱，希望阿公阿婆能過著紙醉金迷的生活。」

有網友虧黃明志：「有沒有多燒一些給謝侑芯？」主要是去年黃明志捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡的命案，但去年11月中，吉隆坡總檢察長杜蘇基表示，因無任何證據顯示嫌疑人黃明志致死死者，所以他已獲得口頭保釋。最近黃明志推出新歌《你在哪裡》，還一度讓網友誤以為他在追思謝侑芯，其實這首歌是寫給他3年前過世的愛犬亞麻比。

黃明志新歌《你在哪裡》是寫給已故愛犬。（翻攝自臉書）黃明志新歌《你在哪裡》是寫給已故愛犬。（翻攝自臉書）

黃明志談到：「清明節，看似讓一群人一起來緬懷離世的人的節日；但我們心裡都知道，其實這更像是為了撫慰活人的心靈所製造的一場聚會。難得創作了一首抒情歌，希望她能夠聽到，希望她現在過得好好的，沒有病痛，沒有苦難。我相信有一天，我們一定會再相遇。」

亞麻比過世時，黃明志曾在社群發文：「這13年來，每晚我在創作的時候，她都在我身邊，陪伴我完成了一首又一首的歌曲和劇本，她永遠是我的第一個聽眾。我們一起上山下海，去了很多地方，她陪我走過人生的低谷，也一起分享過人生快樂的時刻。更重要的是，她的出現改變了我一切對狗的認知和看法，也因此去幫助了千千萬萬的流浪狗。對我來說，她不是寵物，她是我的家人。」

最近黃明志搬家，他也在搬離前先在舊家拍攝《你在哪裡》MV，思念愛犬說：「眨眼兩年半了，搬家的這一天終於到來，只是很遺憾，妳終究沒能跟我一起住進新家。這間住了十多年的舊公寓，是我最想留住妳的地方。決定在這裡拍攝 MV，是想把這份專屬於我們的回憶好好封存，讓它永遠留在這。」他也感傷說：「希望現在的妳，已經遠離了病痛折磨，過得比以前都開心。我相信有一天，我們一定會再次相遇。」

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