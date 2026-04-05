創作才子痛失摯愛、憂鬱症復發！消失三年「去年又意外受傷」近況曝

〔記者張釔泠／台北報導〕創作才子吳是閎甫迎38歲生日，接連發行兩支單曲《有些話來不及說》與《Never fall again》象徵「重生」自勉，把這段期間歷經低潮憂鬱症復發、奶奶過世悲慟以及打球受傷導致膝蓋韌帶半月板斷裂休息半年等心路歷程化為創作靈感。吳是閎坦言三年前在個人生日音樂會結束後陷入創作瓶頸及人生低潮，「當時總擔心寫不出好聽的歌，也覺得自己人氣下滑，沒達成當初該有的理想目標，讓我很沮喪。」

吳是閎蟄伏三年全新出擊。（走音佬音樂工作室提供）

出道13年、曾發行過三張專輯的吳是閎是台北藝術大學音樂系高材生，學生時期就在網路發表創作及參與LIVE HOUSE演唱來豐富舞台經驗，畢業退伍後決心走歌手條路的他從街頭藝人做起，當時不但結識陳零九並一起組團走唱，還因此獲得經紀約而發片；儘管在樂壇熬了多年未能大紅大紫，但對音樂始終充滿夢想的他在約滿離開公司後仍以獨立歌手身分繼續闖蕩。

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吳是閎蟄伏三年全新出擊。（走音佬音樂工作室提供）

不過三年前他陷入自我懷疑，還因此導致憂鬱症復發，除了看醫生吃藥，正視自己情緒問題，也靠著創作排解負面能量，漸漸排除心魔。沒想到原本計劃去年底發片的他竟因打籃球導致膝蓋韌帶半月板斷裂，在醫院躺了好幾個月；這一波三折的遭遇雖讓吳是閎有些灰心，但卻也因此讓他在面對逆境時學習到「轉念」，「那段時間靠著爸爸照顧還接送我去拄著拐杖駐唱，間接多了跟家人相處的機會，此外，還趁著在家休息時寫了快12首歌，也順便趁空檔練吉他，多了很多磨練音樂的機會，算是意外的收穫。」

吳是閎蟄伏三年全新出擊。（走音佬音樂工作室提供）

而他仍堅持音樂夢的最大動力，其實是奶奶的溫暖鼓勵，「奶奶在過世前抓著我的手說：『你要身體健康快樂！』這句話一直放在我心裡。」特別把《有些話來不及說》獻給天上的奶奶，他透露：「這首歌原本寫的是我親身失戀的故事，但寫歌當下正逢奶奶病危，當時卡在情傷的他原本想等自己心情平復再去陪奶奶，沒想到卻因此天人永別，讓我發現連『下次』這個選項都沒了！」經過這段悲慟遭遇，吳是閎習得時時刻刻都要珍惜身邊愛的人，並適時說出感謝。

吳是閎大方在鏡頭前展現「冰塊級」六塊肌‧（走音佬音樂工作室提供）

先前他因為膝蓋受傷而無法健身，讓原本是健身狂的他自嘲肌肉都「離家出走」了，這次為了全新出擊決定決定找回遺失的線條，為此特別展開一個月魔鬼訓練重拾精壯體態，大方在鏡頭前展現「冰塊級」六塊肌，為重返歌壇展現全力衝刺的企圖心。

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