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曾沛慈《浪姐7》封神 謝和弦《夠愛》解禁現轉機？

曾沛慈（左）開心發文特別感謝蔡旻佑擔任她的乘風送考人。（翻攝自臉書） 曾沛慈（左）開心發文特別感謝蔡旻佑擔任她的乘風送考人。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手兼演員曾沛慈昨晚在《乘風2026》（又稱《浪姐7》）演唱《一個人想著一個人》，許多中國網友都是透過戲劇認識她，聽到曾沛慈唱歌，都感覺非常驚訝她竟然「這麼能唱」。

初舞台位居第5名的曾沛慈，歌聲讓許多網友震驚，許多人都遺憾她不能唱在《終極》系列深具代表性的歌曲《夠愛》。因為謝和弦公司發表聲明不願授權曾沛慈在《浪姐7》演唱此曲，所以她並未選唱。

許多人都遺憾曾沛慈不能唱在《終極》系列深具代表性的歌曲《夠愛》。（翻攝自微博）許多人都遺憾曾沛慈不能唱在《終極》系列深具代表性的歌曲《夠愛》。（翻攝自微博）

目前事情發展似乎出現轉圜餘地，因為謝和弦老婆陳緗妮看到許多人敲碗「芒果去買《夠愛》版權吧」，她語帶保留的說：「若是衝到微博熱搜第1位的話，我會請謝和弦好好重新考慮一下的」。

謝和弦公司發表聲明不願授權曾沛慈在《浪姐7》演唱《夠愛》。（資料照）謝和弦公司發表聲明不願授權曾沛慈在《浪姐7》演唱《夠愛》。（資料照）

《浪姐》系列進入第7季，許多人都認為很多橋段都玩過了，好像沒有什麼創新的刺激。這一季《浪姐》特別引進了《歌手》的直播制度，讓所有參加者都必須挑戰直播舞台，標榜不修音、絕對真實。

曾沛慈在《浪姐7》一鳴驚人之後，網友不但發現她的演唱能力，同時也開玩笑說她上錯節目，覺得曾沛慈更適合《歌手》這系列挑戰演唱能力的節目。

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