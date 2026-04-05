郎祖筠扮西王金母突遭「神力撞擊」！橫隔膜抽動打嗝不停

〔記者傅茗渝／台北報導〕由「搖滾宮主」賴銘偉主導、桃園大溪廣澤宮舉辦的「2026桃園信仰生活節」丙午年神遊春巡嘉年華，昨（4日）盛大登場。資深藝人郎祖筠連續第3年受邀扮演活動重頭戲「西王金母」。雖然郎姐本身是基督徒，但她直言體質特殊，在現場更發生難以解釋的神祕感應。

郎祖筠連3年扮仙揭驚人因果，左起草爺、柯大堡、本本江佑真、搖滾宮主賴銘偉、郎祖筠、李吉祥、亮哲。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

郎祖筠分享，活動中當神轎一轉過來，她正對著妙應仙妃的正臉時，身體瞬間起了強烈反應：「神轎一轉過來，我看到妙應仙妃的正臉，突然間感覺有一個力量打在我的橫隔膜上，我開始打嗝，一直到儀式結束的時候那個感覺才消失，才停止打嗝。」

請繼續往下閱讀...

對於連續3年接下這個重任，郎祖筠透露背後藏有與過世父親郎承林的深厚因果。她感性表示：「去年母娘突然間找我，說要給我爸爸封一個仙位入仙班，所以我是因為爸爸的關係，起碼要扮3次還這個因緣。」至於明年是否會續任？她笑回：「這個不知道，就要看神諭了！」

郎祖筠連3年扮西王金母曝神秘感應，亮哲化身最帥保生大帝被女兒狂讚。左起草爺、柯大堡、本本江佑真、郎祖筠、李吉祥、亮哲。（大溪鳳山寺廣澤宮提供）

面對外界對於信仰的看法，郎姐大器表示：「我體質就這樣啊！」她強調只要是能讓人心平安、向善的宗教都是好的，「萬教歸一，中心思想都是一樣的。有些人排斥其他宗教，是因為把人的意識放進了宗教裡面，那是不對的，因為人本來就有很多缺點、就會分黨分派、會有分別心，可是在宗教領域裡，應該是一視同仁、大家平等、沒有分別心，如果用人的規矩去制定，就會出現人心上的自私跟偏頗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法