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大咖天后全說了！唱到疲乏沒有熱情 全部冷門歌歌迷反應曝光

蔡健雅把B面好歌送到歌迷面前。（躍耳娛樂提供）蔡健雅把B面好歌送到歌迷面前。（躍耳娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后蔡健雅昨（4日）晚於Zepp New Taipei舉辦了首場「國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會」，一連送上25首非專輯主打的好聽歌曲，蔡健雅唱得大呼「我好享受」，粉絲們更是聽得很滿足。

蔡健雅把B面好歌送到歌迷面前。（躍耳娛樂提供）蔡健雅把B面好歌送到歌迷面前。（躍耳娛樂提供）

演唱會一開始由《舞步》、《Goodbye & Hello》和《晨間新聞》展開序幕，蔡健雅誠摯地歡迎滿場的兩千三百位歌迷到場，她坦言出道近30年，有些歌曲已經唱到有些疲倦，讓她萌生對音樂失去熱情的危機感，「但是我天生就是要做音樂的，怎麼可以放棄？我還有任務沒有完成，所以要厚臉皮的把我覺得很好的歌給大家再聽一次。」

蔡健雅把B面好歌送到歌迷面前。（躍耳娛樂提供）蔡健雅把B面好歌送到歌迷面前。（躍耳娛樂提供）

她邊唱著歌邊分享這些歌曲帶給她的感受，《輪流轉》及《舊行李》讓蔡健雅回憶起曾經刻骨銘心但又非常折磨的愛情經歷；她笑說：「現在是我人生的下半場，不管是人生或是事業，我的下半場人生還有很多面是我自己也還不知道的，那就從現在開始慢慢認識。」《單戀曲》、《唱衰》和《活著是最好的死亡》是最折磨蔡健雅的三部曲，記錄了幾乎令她粉身碎骨的黑洞，也是她自認最難唱的三首歌。

接著蔡健雅笑說：「我做這場演唱會就是為了《便利貼》，我對它期待非常高，希望它可以翻紅，因為覺得我們很需要這首歌來提醒我們是不是還記得的自己、甚至是去幫助我們找回忘記的夢想。」最後為歌迷們送上《一克拉》當做演唱會的結尾，她先打趣說這首歌很有價值，歡迎各大珠寶公司前來合作，引起歌迷哄堂大笑，才正色表示《一克拉》就像是她現在的狀態，希望大家也可以在經歷磨練後讓自己綻放出一克拉的璀璨光芒。

蔡健雅把B面好歌送到歌迷面前。（躍耳娛樂提供）蔡健雅把B面好歌送到歌迷面前。（躍耳娛樂提供）

這次選擇以B面歌曲為主題開唱，她自嘲很愛找自己麻煩，接著感動地說：「這不是一場容易的演唱會，需要一點點的勇敢和任性。到現在我還是那個當初出道時的蔡健雅，很愛寫歌、是一個Rocker，我會一直為我的音樂跟我的歌做瘋狂的事情，謝謝你們一直那麼的支持。」雖然她謙稱這場演唱會的歌沒法讓大家大合唱，但台下的鐵粉們對每首歌都倒背如流，並不斷高喊「加場」，讓她又驚又喜。

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