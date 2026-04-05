喪禮變戰場？ 施明雙胞胎兒子互撕 靈堂「不准弟媳進門」

曾擔任好萊塢硬漢巨星席維斯史特龍貼身保鑣的資深港星施明。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在1982年好萊塢硬漢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）訪港宣傳《第一滴血》期間，擔任貼身保鑣的資深港星施明，上月傳出因肺炎辭世，享壽74歲。沒想到人剛離世，家族內幕卻接連爆出，甚至演變成雙胞胎兒子反目互撕的狗血大戰。

施明與前夫李家鼎育有一對雙胞胎兒子李泳漢、李泳豪，兩人同為演員。2022年，李泳豪在父親經營的餐廳舉辦婚禮，卻未邀請母親施明與哥哥李泳漢出席，當時外界盛傳，導火線是施明不滿台灣媳婦Agnes，導致母子關係破裂。

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如今施明過世，家族裂痕全面爆發。李泳漢公開表示，願意邀請多年未聯絡的弟弟出席喪禮，但話鋒一轉直言：「不歡迎他的太太踏入靈堂」，理由是施明生前從未承認對方是媳婦，態度相當強硬。

施明（中）與一對雙胞胎兒子李泳漢（左）、李泳豪。（翻攝自臉書）

對此，李泳豪也不甘示弱，反控哥哥動用法律手段，阻止他與父親李家鼎探病。更驚人的是，李泳漢隨即反擊爆料，指父親曾向他求救，聲稱遭弟弟夫妻控制，甚至被迫分出300萬港幣（約新台幣1200萬元）作為「家產」。

兄弟透過媒體隔空開戰，劇情高潮迭起，宛如現實版豪門狗血劇。

事實上，李家鼎與施明早在1994年離婚，但一直維持良好互動。直到2022年，當時42歲的李泳豪與同齡台灣女子Agnes熱戀，施明因擔心對方屬高齡產婦、影響生育，建議兒子多觀察，卻引發反感。李泳豪不僅選擇同居，還在同年10月結婚，甚至未通知母親與哥哥，母子關係降至冰點。

同年，施明因跌倒重創頭部，接受開顱手術後住院長達一年。李泳豪曾在2024年分享探病合照，但據了解，自那次探視後到施明離世前，母子長達一年多未再見面。

李泳豪（左）自從2024年到醫院探望媽媽後，母子未再相見。（翻攝自IG）

李泳豪指控，哥哥於2024年底申請監護令，禁止他與父親探視施明，他甚至曾報警求助，但警方以「家務事」為由未受理。李家鼎也證實，一度連病房資訊都無法取得，直到施明過世兩天後才接獲噩耗。

風波持續延燒，李泳豪更表示，自己因妻子不被家人接受，不僅被踢出家族群組，連電話都遭封鎖，只能用隱藏號碼聯絡哥哥。

不過李泳漢則出示通聯紀錄反駁，強調自己從未封鎖弟弟，反指對方才是封鎖的一方，並強調施明住院期間，父親與弟弟其實多次探病，甚至在2024年病危時也有到場，直指「對方說法不實」。

李泳豪（左）常與爸爸李國鼎（中）相聚，圖右為施明很介意的Agnes。（翻攝自臉書）

他更加碼爆料，稱去年6、7月接到父親來電，語氣驚恐，表示遭弟弟夫婦監控，連出門都需經過同意，甚至被要求分產。李泳漢透露，自己支付300萬港幣後，隔天父親又詢問病房資訊，表示弟弟夫婦想探病，但他擔心衝突升級而拒絕。

之後，李家鼎甚至跑到住處大吵、瘋狂敲門，場面一度失控。雖然李泳豪曾試圖接父親同住，但外界揣測其中仍有難言之隱。

面對風波，李泳漢最後表示，目前只想把母親喪禮辦好，「守住媽媽最後的尊嚴」，並強調自己一切「有憑有據」，不怕與弟弟公開對質。

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