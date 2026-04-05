周湯豪現蹤墾丁！首登台灣祭網刷爆一排「道歉表」

周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Nick」周湯豪昨晚（4／4）於墾丁大灣遊憩區的「狂熱大灣」舞台擔任壓軸演出，這也是他首次登上台灣祭舞台，並以「搖滾學長」的身分帶來精彩演出high翻樂迷，表定演出到十點半，Nick加碼唱到十一點，網路火熱度也狂飆數十萬則討論，登最新趨勢話題熱搜。

周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）

Nick當天一早9點多就抵達現場彩排試音，不論是《PAIN》的字體、《TURN UP》賽車畫面、閃電竄流的《愛上你算我賤》、《說不愛就不愛》的重重火焰，舞台螢幕以不同的設計對應不同歌曲的核心意境；當大大的NICKTHEREAL以及首張搖滾專輯《LOVE RAGE HOPE》標準字出現在大螢幕上，全場直呼：「謝謝學長超讚！真的炸翻了！甩到脖子痛！」

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周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）

網上更掀起一波「對不起周湯豪！」的話題討論，形容這死牆（Wall of Death）的大小和控場，把墾丁開啟另外一條大街，並謝謝周湯豪把金屬文化帶進主流音樂圈，更有人直接做出「周湯豪道歉表」，要大家自己來認領並向周湯豪道歉，呼應了Nick本人的創意。接下來他將在5月16日台東的「東浪嘉年華」繼續嗨。

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