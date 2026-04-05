自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

周湯豪現蹤墾丁！首登台灣祭網刷爆一排「道歉表」

周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Nick」周湯豪昨晚（4／4）於墾丁大灣遊憩區的「狂熱大灣」舞台擔任壓軸演出，這也是他首次登上台灣祭舞台，並以「搖滾學長」的身分帶來精彩演出high翻樂迷，表定演出到十點半，Nick加碼唱到十一點，網路火熱度也狂飆數十萬則討論，登最新趨勢話題熱搜。

周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）

Nick當天一早9點多就抵達現場彩排試音，不論是《PAIN》的字體、《TURN UP》賽車畫面、閃電竄流的《愛上你算我賤》、《說不愛就不愛》的重重火焰，舞台螢幕以不同的設計對應不同歌曲的核心意境；當大大的NICKTHEREAL以及首張搖滾專輯《LOVE RAGE HOPE》標準字出現在大螢幕上，全場直呼：「謝謝學長超讚！真的炸翻了！甩到脖子痛！」

周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）周湯豪首次參與台灣祭。（環球提供）

網上更掀起一波「對不起周湯豪！」的話題討論，形容這死牆（Wall of Death）的大小和控場，把墾丁開啟另外一條大街，並謝謝周湯豪把金屬文化帶進主流音樂圈，更有人直接做出「周湯豪道歉表」，要大家自己來認領並向周湯豪道歉，呼應了Nick本人的創意。接下來他將在5月16日台東的「東浪嘉年華」繼續嗨。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中