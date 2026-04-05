藏得太好！大蛇丸熱戀2年「不讓女友露臉」 暖心原因曝光

「環島幫」洋蔥（左起）、騏哥、胡椒、大蛇丸、廚佛Fred出席活動與女僕互動。（A.C.F秋葉原動漫祭提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕YouTuber組合「環島幫」今天（5日）應A.C.F秋葉原動漫祭邀請，在松菸與台日女僕們一起玩跳繩，大蛇丸笑喊女僕好香，想要到女僕咖啡廳消費。被問到交往快2年女友會不會吃醋？大蛇丸稱女友在工作上會尊重他，不過他強調「我有事前報備」。

「環島幫」胡椒（左起）、騏哥、大蛇丸、洋蔥、廚佛Fred一同受訪。（記者廖俐惠攝）

大蛇丸這次從屏東北上，女友也愛相隨來到台北，今天也會一起共進晚餐。大蛇丸自2024年9月公開戀情以來，女友從未露臉，他強調目前沒有公開女友的打算，因為不想要影響女友的日常生活，希望女友能夠自在出去玩，不要壓力太大。

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至於大蛇丸談戀愛之後，是否有什麼改變？「環島幫」的好友騏哥為他掛保證：「始終如一。」由於大蛇丸2024年砸下2750萬買下透天厝，被問到有沒有結婚打算，大蛇丸坦言當然有計畫，不過短期間內不會，工作太忙了，可能過了3、4年再看看，不過現在小倆口感情甜蜜蜜，十分穩定。

「環島幫」大蛇丸（中）與師父廚佛Fred比愛心，右為胡椒。（A.C.F秋葉原動漫祭提供）

近期YouTuber「酷的夢」徵才啟示意外引發爭議，「環島幫」被問到此事，年紀最長的「師父」廚神Fred跳出來幫忙擋，不過若是他要徵才，身為創作者的他認為，工作環境歡樂、給大家帶來優質好笑的內容很重要，最重視的是契合度。胡椒則是最看重熱忱，能夠一起勇敢冒險。

騏哥認為，團隊氛圍很重要，「看到彼此開開心心，為工作、公司努力，一起加油！」大蛇丸目前主要的員工只有經紀人豬腳一人，豬腳也時常出現在頻道上。大蛇丸認為，若是要徵才，大家開心玩、瘋狂的玩很重要；圖文繪畫家洋蔥則笑說：「要會畫畫！」

「環島幫」騏哥、胡椒、大蛇丸、廚佛Fred互動逗趣。（A.C.F秋葉原動漫祭提供）

至於要具備什麼條件才能加入環島幫？廚佛Fred笑說：「要沒有環過島，因為我們沒有環過島。」他也說，他們一起出去旅行比較隨興，不會特別安排計畫，想去哪就去哪，爭執比較少一點，騏哥則補充：「我們的行程都會附上三個字『參考用』。」其實出去玩是重點，拍片其次。

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