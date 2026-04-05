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朱孝天怒揭「被封殺10年」？ 遭限制無法挑戰瓊瑤劇反派

朱孝天最近加入中國演技真人秀《無限超越班4》，透露前公司不讓他演反派。（翻攝自IG）朱孝天最近加入中國演技真人秀《無限超越班4》，透露前公司不讓他演反派。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾因演出台版《流星花園》走紅的F4，合體之路風波不斷，朱孝天不參加F4復出巡演之後，最近加入中國演技真人秀《無限超越班4》，他在導師面前介紹自己時，透露自己想在瓊瑤劇演反派卻遭經紀公司拒絕。

「F4」成員包括言承旭、吳建豪、周渝民、朱孝天，未與其他人合體參加F4復出巡演的朱孝天，選擇在演技真人秀中進行挑戰，面對曾志偉、吳鎮宇、劉濤等導師，朱孝天坦承自己近10年沒有拍戲，令人驚訝。

朱孝天表示自己第一次有「入戲」的感覺是跟導師曾志偉的女兒曾寶儀拍攝《音樂愛情故事》。（翻攝自IG）朱孝天表示自己第一次有「入戲」的感覺是跟導師曾志偉的女兒曾寶儀拍攝《音樂愛情故事》。（翻攝自IG）

47歲的朱孝天表示，與前公司有合約的10年之間，沒有接到任何他感覺到自己喜歡並有發揮空間的角色。他直言，自己想演反派，但公司不肯答應，言語之中對前公司頗有怨言。

因戲劇爆紅的朱孝天說，拍戲對他來說就是個遊戲。他表示自己第一次有「入戲」的感覺是跟導師曾志偉的女兒曾寶儀拍攝《音樂愛情故事》，之後在《流星花園》一炮而紅，陸續演出了22部戲劇及6部電影，但朱孝天卻再也找不到入戲的感覺。

朱孝天覺得自己很努力，也想在戲劇方面闖出成績，他透露「當時情況不允許，公司掌控我們」，還更進一步爆料「公司掌握我們，曾有一部瓊瑤劇找我演，我看完劇本希望演反一（反派主角），但公司拒絕了」，言語之中能察覺到他感覺非常可惜。

經紀公司不允許朱孝天演反派的理由竟是「有商業價值」。（翻攝自IG）經紀公司不允許朱孝天演反派的理由竟是「有商業價值」。（翻攝自IG）

經紀公司不允許朱孝天演反派的理由只有一個，就是「你還有商業價值」，擔心他演反派會影響接代言。

朱孝天坦承，與前公司的10年合約中，沒接到任何一個自己真心喜歡的角色，這也是他這些年來沒有很熱愛演藝工作的主因，因為重複演同性質的角色，讓他覺得全身演技無處發揮。

朱孝天已經演膩那些霸道總裁、過氣明星、富二代，覺得沒有挑戰，所以合約結束之後他非常開心，覺得自己完全自由了。

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