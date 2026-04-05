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娛樂 電影

《陽光女子合唱團》中國上映惹議 阿信窩影廳角落看完不敢暴雷

〔娛樂頻道／綜合報導〕《陽光女子合唱團》在台上映電影票房衝破7.6億元，但近期去中國上映，因為宣傳文字自稱為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發不小爭議，目前該片在中國上映首日票房突破811萬台幣，五月天主唱阿信也想起前陣子過年假期在台灣看片的心得，特別與網友分享。

阿信提醒觀眾看《陽光女子合唱團》一定要帶面紙。（翻攝自微博）阿信提醒觀眾看《陽光女子合唱團》一定要帶面紙。（翻攝自微博）

阿信談到：「年假期間，戲院裡的爆米花香氣，似乎比平常更濃郁了一些。我窩在黑暗的影廳角落，把自己藏在帽簷之下。銀幕上，《陽光女子合唱團》在光影交錯間，竟讓我聽見了心中某個旋律，在輕輕敲擊。」

看了《陽光女子合唱團》，也讓阿信聯想起另一部劉若英執導的電影，他說：「我想起了《後來的我們》。我們都曾是那個在青春裡大聲喧嘩、以為世界就在腳下的少年少女，後來卻都走進了意外的人生。劇中的女孩們，各自走過不同的人生歧路，歷經命運的安排與歲月的風霜，讓她們在失去自由的鐵柵欄裡相遇了。」

阿信看了電影也有感悟：「這樣的她們，卻因為一個渺小的心願，同心協力開始了人生中另一個瘋狂的行動。冰冷的監獄中，因為她們的希望，陽光，並沒有放棄她們。電影慢慢地翻轉了所有動人的意外，腦子裡不斷浮現了那段旋律：『後來的人生我期待著，淚水中能看到你真的，幸福快樂⋯』。」

分享心得，阿信也提到：「我不能暴雷更多了。電影與人生一樣，都等待你自己去體驗。謝謝這部電影，在年假的尾聲給了我一股溫柔的力量。如果你也覺得自己離夢想遠了，或者正被生活的現實推著走，去看看這群陽光姐妹們的故事吧。後來的我們，不一定要成為多偉大的人，但一定要成為那個，還能為了熱愛的事物而熱淚盈眶的人。」阿信也強調：「別說我沒有提醒你帶面紙。」有網友誇阿信：「宣傳小組長出現。」阿信則解釋：「我只是單純喜歡這部電影。」

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