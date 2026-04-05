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娛樂 星座

祖先庇蔭 塔羅專家點名4生肖夢境透露致富關鍵

清明時節有4生肖特別受祖先庇蔭。（資料照，記者李容萍攝）清明時節有4生肖特別受祖先庇蔭。（資料照，記者李容萍攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕清明將至，2026年的清明節就是今（5）日，塔羅專家小孟老師指出，有4個生肖能夠在清明祭祖後受到祖先庇蔭，財運飆升，甚至有可能睡覺都能獲得祖先指示，得到致富鑰匙。清明節後磁場流動明顯，特別適合累積財富、提前布局投資，被點名的4個生肖，獲得祖先加持，磁場大旺，正偏橫財都注入，不妨多多注意，甚至也可以買彩券、刮刮樂小試手氣。

☆龍

屬龍的人在清明節期間運勢旺，有轉運開財的機會，建議安排戶外活動，趁著太陽露面，出門曬曬太陽，有助於清除體內濁氣，同時吸收陽光能量。光明能量注入體內後，更能提升整體運勢，為財運帶來新能量。

☆雞

屬雞的人清明後財運開始明顯變好，無論買彩券、小額投資都能有收穫。如果清明後在夢中出現數字，不妨記下來試試手氣。如果手頭有餘裕，可以開始研究理財工具，進而開啟投資之路，對於財庫小有助益。

☆猴

屬猴的人在清明後正財運爆棚，不只工作表現受到上級肯定，資源和獎金也隨之連接不斷。正財旺代表金錢財富增加，趁著這個機會好好運用資金，日後這筆錢可以用在開啟副業或者進修、強化自我能力，以備未來開啟副業時，能成為最佳秘密武器。

☆羊

屬羊的人是清明期間受到祖先庇蔭的幸運星，不但正偏橫財書雙開花，還有可能收到其他人邀請共同投資、合作，可以好好注意，說不定能走出一條新財路。近期也可以多觀察投資市場，如果發現潛力標的，果斷加碼、靈活布局，結果令人期待。清明後也可以考慮兼職、斜槓，用不同的方式為自己累積財富，趁著走運時，趕緊收割一波。

民俗說法，僅供參考

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