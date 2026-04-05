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娛樂 最新消息

蔡健雅演唱會淪「回收場」？練唱舊歌竟崩潰

〔記者傅茗渝／台北報導〕坐擁四座金曲獎最佳華語女歌手獎座，至今仍無人打破這項紀錄的蔡健雅，出道近三十年，將歲月打磨成眼前通透的模樣。即便在外界眼中已是巔峰，她近日受訪時卻罕見坦承，深愛音樂多年也會面臨無力感，並公開自己與憂鬱症共處到「把自己救回來」的心路歷程。

蔡健雅認了對音樂疲憊，走過憂鬱重生。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）蔡健雅認了對音樂疲憊，走過憂鬱重生。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

蔡健雅回顧2005年《雙棲動物》首度封后，到加入亞神音樂後《Goodbye & Hello》再度鍍金，她直言：「那個時期的我，是從被看不起到證明自己很重要的階段。音樂曾在我身上有很大的拉扯，我在創作裡找自己，找到自己想說的話。全創作加上全製作，把所有責任自己扛起來，也正因為有那段日子，我才建立起很強的基礎。」

然而，做了這麼久、也愛了這麼久的音樂，她坦言也會有疲憊的時候：「這是很現實的事情，而且我不逃避面對。我認為沒有人可以一直愛著一個東西。就算我是音樂人，也不會時時刻刻都在想著音樂，也會有其他想做的事。那是一種站上台時會感到疲憊的無力感，我不想騙大家，我需要找到一個新的方式，讓自己重新愛上音樂。」

蔡健雅表示音樂也會有疲憊期，靠B-Sides 演唱會回收再利用。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）蔡健雅表示音樂也會有疲憊期，靠B-Sides 演唱會回收再利用。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

為了重拾對音樂的熱情，她在四月初舉行小型演唱會《Into The B-Sides》，選唱過去非主打的冷門好歌。她笑稱：「然後我就想到這個方式，重新回去聽我的舊歌。就算已經發行過，但其實都是很不錯的創作。透過這個演出，把這些歌重新帶出來與大家見面，可能不是每一首都人見人愛，但就像是曾被遺忘的東西，當你再次遇見時，會帶來不同的感覺，甚至可能為當下的生活給出全新的答案。」

從《墜落》到《一克拉》，蔡健雅與憂鬱共處後學會讚美自己。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）從《墜落》到《一克拉》，蔡健雅與憂鬱共處後學會讚美自己。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

她幽默地將此形容為「環保愛地球、回收再利用」，但在準備過程中卻被自己難倒：「第一個感覺就是覺得很好聽，但是好難唱喔！當時其實沒有發現，自己寫的編曲與旋律，甚至音域，都比想像中困難得多。重新詮釋這些作品，反而變成一種新的挑戰。」

蔡健雅過去的作品如《墜落》、《遺書》總帶著灰暗色調，她坦承：「我曾是一個很悲觀的人，和憂鬱症共處的那段時間，才會寫出這些歌。但人不能一直停留在那個階段，所以我把自己救回來。你應該要擁抱讚美，就算不好意思讚美自己，也不要因為謙虛而推開別人的祝福。」

蔡健雅透露維持心理健康祕訣，每天寫日記「問自己為什麼這麼棒」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）蔡健雅透露維持心理健康祕訣，每天寫日記「問自己為什麼這麼棒」。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

現在的她，透過寫日記來維持心理健康，內容全是對自己的肯定：「我是會寫日記的人，但寫的不是流水帳，而是對自己的祝福與讚美。當你丟出一個問題，身體自然會去找答案；可以常常問自己『你怎麼那麼幸運？你怎麼那麼棒？怎麼那麼有才華？』能量也會在無形之中產生轉變。」 對於現狀，她認為《一克拉》最能代表自己：「經過多少磨練與打磨，才能成為那耀眼的一克拉？自我價值的形成，不是一蹴可幾，而是一個漫長的過程。最近在練唱的時候，反而覺得當時這首歌的概念很好、比喻很巧妙，也很驕傲能創作出這首歌。」

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