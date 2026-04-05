踏上艾成家鄉落淚！林道遠哽咽追憶故友 轉職房仲鬆吐近況

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人林道遠日前隨藝起發光協會到馬來西亞古晉，為「STILL 我在這裡」巡迴音樂盛會表演，他提到自己是第一次來古晉，但因為是已故好友艾成的故鄉，讓他很有熟悉感，而近年轉行當房仲的他也分享近況坦言業績有達到千萬以上。

林道遠提到艾成時忍不住落淚。（藝起發光、蒙福教會提供）

林道遠透露今年已經成交6間房，老婆靜香也有4間，林道遠去年業績衝到千萬，夠在去年這麼差的房市中有這樣的成績，夫妻倆都感到開心。而昨林道遠在音樂會上分享信仰見證。他罕見談及破碎童年，回憶家門曾被討債集團潑紅漆，「我好像被迫提早長大」。

請繼續往下閱讀...

林道遠在分享中回憶，自己從小在隔代教養家庭中長大，「我從來沒見過媽媽」，語氣平靜卻難掩情緒。他提到父親因身體因素長期自卑，也因此誤交朋友，導致家中經濟陷入混亂，「討債的人常常上門，那是我童年最害怕的畫面」。

談到最深刻的一幕，他說國中某天放學回家，看見家門被潑滿紅漆，「那個紅色，我一輩子都忘不了」。年紀尚小的他，只能默默拿起白油漆，一筆一筆覆蓋，「我那時候只想把那個畫面蓋掉，好像這樣一切就會沒事」。

他也透露，討債集團甚至曾闖入家中威脅爺爺奶奶，「我其實很怕，但我心裡一直告訴自己，我一定要站出來，我要保護他們」。林道遠坦言，那段經歷讓他提早成熟，「我沒有選擇，只能變得勇敢」。

然而在成長過程中，他也曾陷入迷惘，但他在信仰中找到了力量，「我裡面缺少的東西，好像被填滿了」。也因為這樣的經歷，他逐漸走出過去陰影，重新面對人生，「我開始知道，我不是被遺棄的」。

如今的林道遠已建立自己的家庭，與妻子及一雙兒女過著穩定生活。他在台上感性提到艾成，兩人因為擁有同樣信仰互相關懷，也說艾成常常會接住他，如今到了艾成的故鄉也讓林道遠一度哽咽，感慨頗深。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法