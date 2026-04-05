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娛樂 最新消息

昔當乩童「口吐白沫」！張文綺淚憶失控生活 爸爸悲痛一夜白頭

〔記者林欣穎／古晉報導〕由藝起發光打造的「STILL 我在這裡」巡迴音樂會近日在馬來西亞古晉登場，藝人張文綺日前受訪分享最近正在積極備賽，透露打算參加「女子健身模特兒」項目，也說媽媽聽到後更直呼：「妳是瘋了嗎！」；她昨也分享信仰見證，淚憶過去當乩童歲月，爸爸更因為擔心她一夜白頭。

張文綺分享見證。（藝起發光、蒙福教會提供）張文綺分享見證。（藝起發光、蒙福教會提供）

張文綺過去曾因為跟媽媽打賭，如果她有瘦到48公斤，媽媽就要給她100萬當獎勵，她之後陸續為此甩肉減重，她也開始對運動頗有心得，最近也決定想要報名參加年底的健身模特兒比賽，並說她應該是第一位備賽此項目的藝人。

而昨她於音樂會上分享自身信仰見證，談及過去曾因成為乩童讓父親憂心不已，「爸爸曾為我一夜白頭」。高中時期張文綺因課業與比賽壓力過大，身體開始出現異常，「我常常覺得自己不受控制，整個人很混亂」。在家人與老師的帶領下，她接觸宮廟文化，甚至被認為具有特殊體質，開始參與儀式並成為乩童，「那時候大家都說我有這樣的能力，我也就這樣走進去了」。

然而這段經歷並未讓她獲得平靜，反而讓生活逐漸失控。她回憶曾在攝影棚中突然失去意識、口吐白沫，「我完全不知道自己在做什麼，但醒來之後非常害怕」，也讓家人長期處於擔憂之中。她透露，父親看著她的狀況日益惡化，曾在極度焦慮之下一夜白髮，「他沒有罵我，只是一直勸我回家」。

隨著年齡增長，張文綺逐漸意識到自身狀態的不穩定。她形容那段時間「像被困住」，甚至一度失去生活自主權，「很多事情不是我能決定的」。直到父親再次語重心長地對她說：「家人永遠在，你不用靠這些」，這句話成為她人生的重要轉折。

後來在朋友邀請下，她首次走進教會，也逐漸改變過去的生活方式，她笑說，如今家中不再是爭吵與擔憂，而是彼此陪伴與支持，「我們重新成為一個很溫暖的家」。

透過這次分享，張文綺希望讓更多人理解，「不管過去經歷過什麼，都還有機會被接住」。她也強調，信仰帶給她的不只是心靈平靜，更是一種重新面對人生的力量，「我現在很確定，自己走在一條不一樣、但很踏實的路上」。

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