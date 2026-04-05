李洪基不要玩翻譯！揪李昇基一起「到南部弄假牙」

李洪基、李昇基對唱掀起全場尖叫聲。（SYL TW提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND主唱李洪基與歌手李昇基昨天（4日）晚間於高雄流行音樂中心舉辦2026 OURIS LIVE CONCERT【MIRACLE】IN KAOHSIUNG，兩人除了在台上鬥嘴，更一起演唱以「到南部弄假牙」在台爆紅的歌曲《壞女人》，掀起全場大合唱。

李洪基率先登台，接連演唱《就是說》、《約定》等歌曲，他在台上表示，這次是自己先上場，一個人站在舞台上其實有點尷尬。李洪基提到，這次特別挑了一些平常較少演唱的作品，包含過去演出過的戲劇OST，「雖然是我小時候演的戲」，此話一出，讓現場粉絲哄堂大笑，台灣粉絲反應讓他困惑地問：「大家為什麼笑！？」

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李洪基（左）、李昇基在高雄合體開唱。（SYL TW提供）

讓粉絲笑到不行的不只這樣，李洪基每次來台，與翻譯老師的互動都是亮點，這次他注意到翻譯老師會跟著自己的語氣做變化，還會跟著一起唱，直呼：「等一下，這一位翻譯也不簡單喔，意思就是我不管怎麼樣，她都跟得上！」為了要考驗翻譯老師，李洪基還故意鬼吼鬼叫，翻譯老師也跟著亂喊，讓李洪基大讚：「真的非常好！」

李昇基登場後與李洪基合唱《她是我的女人》等曲，兩人在台上開啟脫口秀開關，你一言我一句互相吐槽。李昇基提到自己從去年開始學中文，這是他第一次與李洪基合體開唱，吐槽李洪基沒有認真彩排，李洪基則回擊穿白色西裝外套的李昇基「你等下唱歌會很熱」，結果《飛翔》一曲唱沒兩句就出包重唱。

「奇基」組合降臨高雄，李昇基、李洪基嗨翻全場。（SYL TW提供）

李昇基的個人橋段接連帶來《回到過去》、《刪除》等歌曲，他表示自己是第一次來高雄，這次能跟李洪基同台是件非常新鮮的事情。聊到出道初期的造型與音樂風格，李洪基吐槽李昇基：「你這個刺蝟頭是怎麼回事！」還加碼說：「比起當時的你，現在有點黑化的感覺！」李昇基則平淡笑回：「因為經歷很多世事啊！」兩人感嘆覺得彼此都撐了很久。

李昇基、李洪基深情演唱，打動台下歌迷。（SYL TW提供）

演出尾聲兩人再度合唱《疾風街道》，最後以《永不結束的故事》完美結束整場演出，也向粉絲喊話「我們的故事不會結束 會永遠延續下去」，並相約希望不久的將來能再跟大家碰面。

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