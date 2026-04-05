自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李洪基不要玩翻譯！揪李昇基一起「到南部弄假牙」

李洪基、李昇基對唱掀起全場尖叫聲。（SYL TW提供）李洪基、李昇基對唱掀起全場尖叫聲。（SYL TW提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND主唱李洪基與歌手李昇基昨天（4日）晚間於高雄流行音樂中心舉辦2026 OURIS LIVE CONCERT【MIRACLE】IN KAOHSIUNG，兩人除了在台上鬥嘴，更一起演唱以「到南部弄假牙」在台爆紅的歌曲《壞女人》，掀起全場大合唱。

李洪基率先登台，接連演唱《就是說》、《約定》等歌曲，他在台上表示，這次是自己先上場，一個人站在舞台上其實有點尷尬。李洪基提到，這次特別挑了一些平常較少演唱的作品，包含過去演出過的戲劇OST，「雖然是我小時候演的戲」，此話一出，讓現場粉絲哄堂大笑，台灣粉絲反應讓他困惑地問：「大家為什麼笑！？」

李洪基（左）、李昇基在高雄合體開唱。（SYL TW提供）李洪基（左）、李昇基在高雄合體開唱。（SYL TW提供）

讓粉絲笑到不行的不只這樣，李洪基每次來台，與翻譯老師的互動都是亮點，這次他注意到翻譯老師會跟著自己的語氣做變化，還會跟著一起唱，直呼：「等一下，這一位翻譯也不簡單喔，意思就是我不管怎麼樣，她都跟得上！」為了要考驗翻譯老師，李洪基還故意鬼吼鬼叫，翻譯老師也跟著亂喊，讓李洪基大讚：「真的非常好！」

李昇基登場後與李洪基合唱《她是我的女人》等曲，兩人在台上開啟脫口秀開關，你一言我一句互相吐槽。李昇基提到自己從去年開始學中文，這是他第一次與李洪基合體開唱，吐槽李洪基沒有認真彩排，李洪基則回擊穿白色西裝外套的李昇基「你等下唱歌會很熱」，結果《飛翔》一曲唱沒兩句就出包重唱。

「奇基」組合降臨高雄，李昇基、李洪基嗨翻全場。（SYL TW提供）「奇基」組合降臨高雄，李昇基、李洪基嗨翻全場。（SYL TW提供）

李昇基的個人橋段接連帶來《回到過去》、《刪除》等歌曲，他表示自己是第一次來高雄，這次能跟李洪基同台是件非常新鮮的事情。聊到出道初期的造型與音樂風格，李洪基吐槽李昇基：「你這個刺蝟頭是怎麼回事！」還加碼說：「比起當時的你，現在有點黑化的感覺！」李昇基則平淡笑回：「因為經歷很多世事啊！」兩人感嘆覺得彼此都撐了很久。

李昇基、李洪基深情演唱，打動台下歌迷。（SYL TW提供）李昇基、李洪基深情演唱，打動台下歌迷。（SYL TW提供）

演出尾聲兩人再度合唱《疾風街道》，最後以《永不結束的故事》完美結束整場演出，也向粉絲喊話「我們的故事不會結束 會永遠延續下去」，並相約希望不久的將來能再跟大家碰面。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中