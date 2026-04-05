東海大學邀柯文哲演講 486先生嗆：教大家如何貪污嗎？

台北市前市長柯文哲涉京華城案，一審判刑17年。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市前市長柯文哲陷京華城案，一審遭判刑17年，東海大學公共事務碩士在職專班判決出爐前，已邀柯5月30日參與「公共事務菁英講座」，遭外界揶揄「要教東海大學學生貪污」，東海大學2日原稱大學尊重多元觀點，晚間又緊急宣布為避免影響校園教學秩序環境，經與柯文哲辦公室溝通，將暫停辦理講座。

針對東海大學公共事務碩士在職專班邀柯文哲演講引發軒然大波，團購電商名人「486先生」陳延昶不爽怒嗆：「就是被社會大眾公幹！邀請被法院判17年的貪汙犯來演講，被校友以及許多網友嘲諷。是要教大家如何貪污嗎？」

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而東海遭外界批評後決定停辦，486先生表示，身為一家企業經營者，這其實是一個非常典型的品牌危機處理失靈與政治敏感度斷層以及剛愎自用的案例，「對一個大學，尤其是公共事務專班來說，邀請講者的核心價值在於其治理經驗的典範，結果找一個貪污的人來談心得，這在邏輯上產生了巨大的荒謬感，一個被法院認證治理與品德出問題的人，要如何教導菁英如何治理？是要分享什麼鬼經驗？」

486先生強調，這不是在辦講座，是在考驗大家對「菁英」這2個字的忍耐底線，以及考驗大家的智商。

柯文哲原預計在5月30日下午1時，到東海大學第二校區管理學院參與「公共事務菁英講座」，因近日涉京華城案被判刑，是否合適在校園對學生演講，引起議論。

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