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CNN抖逃生計畫 謝金河：台灣一直在看好看壞之間

外媒報導指出，部分台灣中產階級已開始制定「B計畫」，透過海外開戶、取得第二國護照甚至置產，為潛在的衝突預留後路。圖為台北。（歐新社）外媒報導指出，部分台灣中產階級已開始制定「B計畫」，透過海外開戶、取得第二國護照甚至置產，為潛在的衝突預留後路。圖為台北。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《CNN》4日刊登一篇報導「As Taiwan steels its defenses against China, some are hatching escape plans」（當台灣強化國防對抗中國，部分民眾正醞釀逃生計畫），報導指出台灣政府正增加國防開支，延長強制徵兵期，並改進作戰演習，種種措施顯示抵禦潛在入侵者決心，但是，就在同一時間，有些人正制定「B計畫」，透過海外開戶、取得第2國護照甚至置產，為潛在衝突預留後路。

對子，年代新聞台《數字台灣》主持人、財信傳媒集團董事長謝金河今（5）日上午在臉書發文談及此事，他說：「CNN用了很長的篇幅報導台灣的有錢人害怕戰爭，努力在國外置產，弄多本護照⋯⋯乍看台灣好像要亡國的樣子。」

謝金河表示，其實這個現象從70年代，台灣和日本斷交，退出聯合國，到台美斷交，一直到今天，這個現象一直都存在，「在國際上，親中的媒體，或是左派的媒體一直都在販賣台灣的危機論，最具代表性的是經濟學人每年一定會說台灣是地表上最危險的地方。」

他分析在新的地緣政治下，全世界每個國家都有風險，例如這次伊朗的戰爭，本來杜拜一直是大家公認最安全的地方，「台灣有很多有錢人跑去杜拜買豪宅，也把理財帳戶轉到杜拜，沒想到這次杜拜也被轟炸，機場一度關閉。」

謝金河認為任何地方，國家向來都是機會和風險並存，就看你從哪個角度看，「例如，南韓企圖心很強，經濟體規模愈來愈壯大，但南韓人壓力大，自殺率一直居高不下。台灣好不好？要說好，台灣的出口去年已上升至全球第12，台灣股市的市值也竄升到全球第7，台灣的經濟成長率去年8.63%，今年預計7.71%，好像是青少年般的成長經濟體。台灣的企業獲利蒸蒸日上，去年全體上市上櫃公司淨利4.53兆，再創歷史紀錄。」

但是萬般的好，謝金河強調只要一句「人民無感」，立刻打回原形，針對CNN又來捅台灣，他要大家回頭看，這些年像星展銀行，滙豐銀行的財富管理，他們理的正是台灣人的錢，台灣的錢滿溢，流竄在很多外商銀行帳戶，「像摩根大通，摩根士丹利，高盛的最高階帳戶的頂級貴賓，其實都是台灣人。一直以來，有錢人都是狡兔有三窟，這都不是密秘。」

謝金河堅信像這種親痛仇快的事，天天在台灣的土地上發生，這才是台灣的最痛，「但即便如此，台灣的經濟表現仍不斷傳出捷報；如果在台灣這塊土地上，大家同一條心，台灣不知道已經跑到哪裡去了！台灣一直在看好，看壞之間！

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