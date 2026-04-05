自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝霆鋒謎樣金手鐲不離身 26年前邂逅王菲定情物

謝霆鋒謎樣金手鐲不離身 26年前邂逅王菲定情物謝霆鋒（右）3日出席講座，左手玫瑰金手鐲（藍圈處）意外成為焦點。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕46歲港星謝霆鋒事業得意，近年創辦自家品牌，形象從昔日反叛偶像蛻變為成熟企業家。

3日謝霆鋒受香港大學未來媒體學院邀請，以「創意．娛樂．創業：鋒味創新融匯」為題舉行講座，與莘莘學子分享心得。在台上的他，一身深咖啡色Polo衫配搭斯文方框眼鏡，盡顯知性魅力，然而全場焦點意外落在他左手一支玫瑰金手鐲。

有眼尖網友認出，玫瑰金手鐲正是謝霆鋒與華語歌壇天后王菲糾纏26年「定情信物」，舊物重現，再次引爆熱議話題。

謝霆鋒謎樣金手鐲不離身 26年前邂逅王菲定情物謝霆鋒（右）與王菲1999年傳緋聞，隔年6月高調認愛。（香港星島日報）

謝霆鋒與王菲這段相差11歲姐弟戀始於2000年，當時二人愛得高調，港媒報導，這支被推測為卡地亞（Cartier）品牌的玫瑰金手鐲，就是2人熱戀時期的情侶款信物，王菲多次在公開場合佩戴。

可惜這段轟動一時的戀情未能開花結果，其後二人各自經歷婚姻，謝霆鋒與張柏芝結婚並育有2子，王菲則嫁給中國男星李亞鵬生下一女，最終2段婚姻均以離婚告吹。

峰迴路轉，謝霆鋒與王菲2014年上演世紀大復合，轟動整個華人娛樂圈。香港《星島日報》爆料2人分開10多年來，謝霆鋒一直將這支充滿回憶的金手鐲鎖在保險櫃中；復合後，他第一時間便將手鐲重新戴上，自此之後，該手鐲便極少離開謝霆鋒的手腕。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中