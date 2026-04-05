謝霆鋒謎樣金手鐲不離身 26年前邂逅王菲定情物

謝霆鋒（右）3日出席講座，左手玫瑰金手鐲（藍圈處）意外成為焦點。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕46歲港星謝霆鋒事業得意，近年創辦自家品牌，形象從昔日反叛偶像蛻變為成熟企業家。

3日謝霆鋒受香港大學未來媒體學院邀請，以「創意．娛樂．創業：鋒味創新融匯」為題舉行講座，與莘莘學子分享心得。在台上的他，一身深咖啡色Polo衫配搭斯文方框眼鏡，盡顯知性魅力，然而全場焦點意外落在他左手一支玫瑰金手鐲。

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有眼尖網友認出，玫瑰金手鐲正是謝霆鋒與華語歌壇天后王菲糾纏26年「定情信物」，舊物重現，再次引爆熱議話題。

謝霆鋒（右）與王菲1999年傳緋聞，隔年6月高調認愛。（香港星島日報）





謝霆鋒與王菲這段相差11歲姐弟戀始於2000年，當時二人愛得高調，港媒報導，這支被推測為卡地亞（Cartier）品牌的玫瑰金手鐲，就是2人熱戀時期的情侶款信物，王菲多次在公開場合佩戴。

可惜這段轟動一時的戀情未能開花結果，其後二人各自經歷婚姻，謝霆鋒與張柏芝結婚並育有2子，王菲則嫁給中國男星李亞鵬生下一女，最終2段婚姻均以離婚告吹。

峰迴路轉，謝霆鋒與王菲2014年上演世紀大復合，轟動整個華人娛樂圈。香港《星島日報》爆料2人分開10多年來，謝霆鋒一直將這支充滿回憶的金手鐲鎖在保險櫃中；復合後，他第一時間便將手鐲重新戴上，自此之後，該手鐲便極少離開謝霆鋒的手腕。

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