沈伯洋選北市 溫朗東：最痛苦的人是黃國昌

民進黨不分區立委沈伯洋。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨可能推舉不分區立委沈伯洋角逐2026台北市長選舉，今（5）日一早電視名嘴、資深媒體人溫朗東在臉書發文直言：「沈伯洋選台北，最痛苦的那個人是黃國昌。」

溫朗東分析，2人都是台大法律，黃國昌考上律師司法官，做民訴研究做到中研院研究員；沈伯洋台大則是到美國轉攻犯罪學，近年才轉為研究中共認知戰，「2人各有專長，要比法律正統性，黃國昌更高。不僅如此，黃國昌2016年就當了不分區立委、時代力量黨主席。當時，沈伯洋才剛留美回來，到台北大學教書。」

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話鋒一轉，溫朗東直言平步青雲的黃國昌，如今卻淪為國民黨立院總召傅崐萁小弟，拜求國民黨朱錫鄭麗文的施恩，「黃國昌機關算盡，換不到一個副市長，連能不能新北選到底，都事關一席牛肉麵。」

溫朗東表示，民進黨如果願意派出沈伯洋，那是對黃國昌，以及日後千千萬萬個背骨仔、超速仔說：「你不用把真正的自己關在地下室，也能被大黨提名不分區，並且支持你選到底。」他認為這是一個態度，讓以後的人知道，要參選，靠得不是藍白，而是正路。

民進黨2026台北市長選戰佈局進入深水區。針對外傳將披掛上陣對決現任市長蔣萬安，民進黨不分區立委沈伯洋1日鬆口表示，目前選對會尚未正式徵詢，重心仍放在立院工作，但若民進黨覺得要戰了、且認為需要自己，「我一定也是跟著配合。」

溫朗東臉書全文

沈伯洋選台北，最痛苦的那個人是黃國昌。

兩人都是台大法律。黃國昌考上律師司法官，做民訴研究做到中研院研究員；沈伯洋台大則是到美國轉攻犯罪學，近年才轉為研究中共認知戰。

兩人各有專長，要比法律正統性，黃國昌更高。不僅如此，黃國昌2016年就當了不分區立委、時代力量黨主席。當時，沈伯洋才剛留美回來，到台北大學教書。

平步青雲的黃國昌，如今卻淪為傅崐萁小弟，拜求鄭麗文的施恩。

黃國昌機關算盡，換不到一個副市長，連能不能新北選到底，都事關一席牛肉麵。

民進黨如果願意派出沈伯洋，那是對黃國昌，以及日後千千萬萬個背骨仔、超速仔說：「你不用把真正的自己關在地下室，也能被大黨提名不分區，並且支持你選到底。」

這是一個態度，讓以後的人知道，要參選，靠得不是藍白，而是正路。

很多人說，台北會糟蹋沈伯洋。

也別忘記。台北醞釀出了黨外運動，也促生了民進黨。

沈伯洋是主動承擔的，沒有人逼他。說誰能逼他，是侮辱沈伯洋的自主性。

真正會讓人痛苦的，不是沈伯洋被選票糟蹋。

而是把城市治理的四邊包繩、鼠患不斷、幼兒受害的市長，很可能連任。

讓我們痛苦的，是每一天必須面對，你出門看到的鄰居、店員、同事......你每天都遇到的人，並不那麼在乎這個城市。

你發現，當你也不在乎這些人的時候，你好像也沒那麼愛台北、愛台灣了......這是最讓你痛苦的事。

我們變得無力再愛這塊土地，這比什麼都痛。

但還是有人，明明傷得很重，卻像是沒事一樣，堅持他的理念，發揮他的影響力，去守護台灣。

在最心灰意冷的時候，別忘記，永遠有三分之一的人，一直堅定的站在台灣這一邊。

這些無名英雄，散布台北每一個角落，從來沒有因為敗戰而放棄理念。

三十幾年來，台北市有三分之一的人，不當黃國昌，不當蔣萬安。

這個城市，依然值得被愛。

想想，一名新任的不分區，為何會遭受藍、白、紅「三黨滅一人」？

他是做錯了什麼，還是做對了什麼？

一個新任立委，對抗三個政黨到今天，沒崩垮，沒失志。給他更多資源，給他更大更強的團隊與支持，何嘗不能開拓新的局面？

當黃國昌在新北左右張望，想著退場的時候，他即使孤身一人，即使被摔倒在地，被萬箭穿心，也會走到最後。

失敗，不是最痛苦的。

最痛苦的，是無力再愛。

即便如此，我們終究沒有離開。

讓我們在十一月底，再為撲馬流一次眼淚。

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