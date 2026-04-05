曾勸退沈伯洋 胡采蘋：非常不適合選北市

針對黨內點名參選台北市長，沈伯洋1日表示，黨若認為需要自己，「我一定也是跟著配合。」（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕年底九合一選舉登場，民進黨陣營尚未決定誰來出戰台北市長一役，近期傳出可能由綠委沈伯洋出線，有評論認為沈伯洋出線恐衝擊綠營雙北選情，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧3日出席由黨籍市議員山田摩衣舉辦的「春日小小挑戰賽」兒童節親子同樂會，席間受訪被問及此事時，她說，相信黨中央綜合評估後會推出最適當人選。

蘇巧慧指出，新北市部分很開心新北隊已經組建完成，她會跟著新北隊全市走透透，讓大家更認識、支持他們。

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財經網美胡采蘋昨晚在臉書發文表示，台北市長人選將「帶動全國選情」，若選錯人恐導致全台大翻車，她表示沈伯洋「非常非常不適合」，甚至透露自己曾親自勸退沈伯洋。

胡采蘋分析沈伯洋自始至終都沒有真正成為一個政治人物，沒有公關語言、沒有選舉團隊，一說話就是戰鬥語言，甚至連講廢話都做不到，透露在上週末勸說沈伯洋多講親子故事、溫馨情節之後，現在竟看到他在專訪裡面說「就是要戰了」，聽了真的頭皮發麻。

她表示，這種特質已經讓沈伯洋在大罷免中傷痕累累，仇恨值極其高，「大罷免的結果就是沈伯洋的實證參考值，怎麼可以因為沒有人願意出馬，就把此事丟給沒有選舉經驗的沈伯洋？」

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