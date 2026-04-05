最強星二代！布裘19歲女兒殺進K-POP 神複製媽媽網看傻

希洛裘莉驚喜現身多榮的新歌MV。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢巨星安吉莉娜裘莉與布萊德彼特的19歲大女兒希洛裘莉（Shiloh Jolie），最近驚喜現身K-POP MV，正式闖進南韓樂壇，一出手就掀起全球討論。

韓媒報導，希洛出演宇宙少女成員多榮的單曲《What’s a Girl to Do》MV預告片，宣告進軍南韓演藝圈；畫面曝光後，網友瞬間討論炸裂，直呼「這臉也太像媽媽了吧！」、「根本裘莉年輕版重現！」

請繼續往下閱讀...

經紀公司表示，該MV演員是透過美國公開試鏡選出，希洛當時以舞團「Culture」成員身分參加，並在最終輪脫穎而出。更驚人的是，製作團隊直到拍攝結束後才知道她其實是裘莉與彼特的女兒，等於她完全靠實力拿下這次機會。

希洛裘莉（左）和媽媽安吉莉娜裘莉長相十分相似。（翻攝自YouTube、X，合成圖）

影片中，希洛以俐落油頭造型搭配棕色蕾絲上衣與大圈耳環登場，散發強烈個性魅力。她的外貌更被形容與年輕時的裘莉幾乎十分相似，於是有粉絲直呼：「根本是媽媽全盛時期回來了！」

其實希洛早就是舞蹈圈「隱藏強者」，長期在洛杉磯知名舞蹈教室訓練，過去流出的練舞影片就曾引發熱議。如今正式踏進K-POP，被視為「跨界最強新人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法