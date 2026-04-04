TXT秀彬被坑！宿霧搭車遭索「3倍價錢」 誇張過程全曝光

TXT秀彬宿霧遭索3倍車資。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）隊長秀彬近日到菲律賓宿霧度假，卻遇上計程車司機坐地起價，原本約300披索（約159元台幣）的車資被喊到1000披索（約529元台幣）。他把整段過程拍進Vlog，離譜經過曝光後引發熱議，當地官方也介入調查。

秀彬近日上傳題為《秀彬非常開心也辛苦的休假》的影片，記錄自己與朋友前往宿霧度假的過程，準備從機場搭計程車時，他還笑說隊友太顯曾提醒，如果遇到不合理價格要先發脾氣壓制氣勢。2人事先查到機場到飯店車資約300披索（約159元台幣），沒想到詢問司機時，對方直接開價500披索（約264元台幣），但最後仍決定上車。

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然而，車程途中情況更加離譜，司機突然以油價變貴為理由，把車資再度提高到1000披索（約新台幣529元），好友立刻反駁剛剛說好是500披索，秀彬也忍不住朝司機方向喊「呀！」要求對方遵守原價，司機才暫時改口回到500披索，秀彬更對鏡頭直言，「大家聽到了嗎？我要檢舉他！」並叮囑這段畫面一定要保留下來。

沒想到抵達目的地後，司機仍試圖再次要價1000披索，但秀彬與朋友堅持只支付先前談好的500披索，付錢後立刻下車離開。影片曝光後引發菲律賓粉絲不滿，向陸路運輸特許經營和監管委員會（LTFRB）投訴，該名司機因涉嫌詐騙，已被取消計程車牌照與駕照並禁止營運，若持續違規將依《公共服務法》與詐欺罪追究責任。

事實上，菲律賓計程車亂喊價問題過去也曾被韓團揭露，2022年男團SEVENTEEN成員Joshua曾在直播分享在馬尼拉搭計程車的經歷，當時司機堅持只能付現金，最後給了1000披索才結束車程，事件曝光後粉絲同樣向相關機構檢舉，也促使當地對計程車產業加強監管。

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