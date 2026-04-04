自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（多圖）日本正妹Coser化身九尾狐 Enako低胸露香肩超辣

「日本第一Coser」Enako。（記者王文麟攝）「日本第一Coser」Enako。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕「日本第一Coser」Enako今天（4日）在松菸5號倉庫舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會，這是她海外首場專場活動，化身九尾狐，低胸、露香肩超級火辣。除了舞台上的訪談，Enako還大方接受台下粉絲拍攝與粉絲們大合照，並且分享座右銘：「難道只有可愛是不行的嗎？」成為「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」第二天最受矚目的活動。

Enako妝髮造型都要自己來。（記者王文麟攝）Enako妝髮造型都要自己來。（記者王文麟攝）

Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）

堅持任何工作的妝髮造型都要自己來的Enako，以「英雄聯盟」冠軍角色Ahri（阿璃）的角色現身，一出場先以中文打招呼：「「你好，我是Enako，請多多指教。」她特別介紹今天造型的重點：「就是後面毛茸茸的尾巴，直到上台前都還在梳理調整。」她此行吃到好吃的滷肉飯，粉絲問她有沒有吃過刈包？她很好奇反問這「台灣的漢堡」很有名嗎？表示會找機會試試看。

Enako座右銘：「難道只有可愛是不行的嗎？」（記者王文麟攝）Enako座右銘：「難道只有可愛是不行的嗎？」（記者王文麟攝）

Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）

Enako也分享自己開始Cosplay的契機，表示第一次扮演的角色是國中時詮釋《涼宮春日的憂鬱》主角涼宮春日；想一路玩Cosplay到70歲，跟粉絲們約定要支持她到70歲，以及這一路陪伴她內心的座右銘：「難道只有可愛是不行的嗎？」粉絲聽到齊聲說：「可以！」

Enako跟粉絲們分享她的日常。（記者王文麟攝）Enako跟粉絲們分享她的日常。（記者王文麟攝）

Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）

見面會上，Enako也跟粉絲們分享她的日常，包括她喜愛的日本零食，有時候排隊也買不到「Gummitzel（琥珀糖脆皮軟糖）」，還有愛犬的名字叫「Udon（烏龍麵）」，是一隻吉娃娃，喜歡帶牠出門散步。至於愛犬叫「Udon（烏龍麵）」的原因，是因為牠在領養中心時叫「小麥」，想幫牠換個名字但又不要差太遠，就從「小麥變成了烏龍麵」。

Enako低胸露香肩超辣。（記者王文麟攝）Enako低胸露香肩超辣。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中