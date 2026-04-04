（多圖）日本正妹Coser化身九尾狐 Enako低胸露香肩超辣

「日本第一Coser」Enako。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕「日本第一Coser」Enako今天（4日）在松菸5號倉庫舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會，這是她海外首場專場活動，化身九尾狐，低胸、露香肩超級火辣。除了舞台上的訪談，Enako還大方接受台下粉絲拍攝與粉絲們大合照，並且分享座右銘：「難道只有可愛是不行的嗎？」成為「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」第二天最受矚目的活動。

Enako妝髮造型都要自己來。（記者王文麟攝）

Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）

堅持任何工作的妝髮造型都要自己來的Enako，以「英雄聯盟」冠軍角色Ahri（阿璃）的角色現身，一出場先以中文打招呼：「「你好，我是Enako，請多多指教。」她特別介紹今天造型的重點：「就是後面毛茸茸的尾巴，直到上台前都還在梳理調整。」她此行吃到好吃的滷肉飯，粉絲問她有沒有吃過刈包？她很好奇反問這「台灣的漢堡」很有名嗎？表示會找機會試試看。

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Enako座右銘：「難道只有可愛是不行的嗎？」（記者王文麟攝）



Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）

Enako也分享自己開始Cosplay的契機，表示第一次扮演的角色是國中時詮釋《涼宮春日的憂鬱》主角涼宮春日；想一路玩Cosplay到70歲，跟粉絲們約定要支持她到70歲，以及這一路陪伴她內心的座右銘：「難道只有可愛是不行的嗎？」粉絲聽到齊聲說：「可以！」

Enako跟粉絲們分享她的日常。（記者王文麟攝）

Enako今天舉行「Enako Special Talk in Taipei」見面會。（記者王文麟攝）

見面會上，Enako也跟粉絲們分享她的日常，包括她喜愛的日本零食，有時候排隊也買不到「Gummitzel（琥珀糖脆皮軟糖）」，還有愛犬的名字叫「Udon（烏龍麵）」，是一隻吉娃娃，喜歡帶牠出門散步。至於愛犬叫「Udon（烏龍麵）」的原因，是因為牠在領養中心時叫「小麥」，想幫牠換個名字但又不要差太遠，就從「小麥變成了烏龍麵」。

Enako低胸露香肩超辣。（記者王文麟攝）

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