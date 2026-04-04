（直擊）MONSTA X鞠躬道歉「讓台灣老婆等8年」 Shownu玩哏喊：要吃羊肉串嗎

MONSTA X帶來「THE X:NEXUS」巡演。（光尚娛樂提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕暌違8年，南韓野獸派偶像「MONSTA X」今天（4日）在五股的新北工商展覽中心舉行專場演唱會，5頭野獸噴發滿滿男人味，汗水滴滿Shownu的深V胸口，性感指數爆表。基賢則是對台灣粉絲的反應讚不絕口：「我們8年沒來，你們還是這麼熱情啊！」

MONSTA X的亨源（左起）、Shownu、玟赫、基賢、周憲熱力四射，一起頂跨好香。（光尚娛樂提供）

MONSTA X今年適逢成軍11週年，他們為台粉帶來「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X:NEXUS] IN TAIPEI」，表演準時開始，開場演出《DRAMARAMA》、《Love Killa》、《Rush Hour》、《LONE RANGER》及《Catch Me Now》等歌曲，不但帥氣頂跨，還在台上換衣服，數度掀起MONBEBE（粉絲名）的尖叫聲。MONSTA X超級有禮貌，站在延伸舞台打招呼時，還不忘轉過身向後面的粉絲再次問候一次。

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亨源以中文打招呼：「大家好，我的名字什麼？」由於他講的中文有一點不標準，立刻當場道歉，接著又表示：「今天我是好、很好！」後來才又韓文強調，今天看到漂亮粉絲們，所以心情真的很好。

周憲一開口就掀起尖叫聲，以超級反差的可愛聲音說：「好想你們！好想你們！MONBEBE老婆！！過得好嗎？我是真的很想念你們的周憲！」標準中文讓成員們讚很厲害。基賢則是大喊兩次MONBEBE，回顧這是繼2018年之後，MONSTA X暌違8年再次以演唱會跟大家見面，Shownu用中文大喊「對不起，非常想念你們」，並率領成員們一起鞠躬。

MONSTA X的Shownu胸口的汗十分性感，頂跨問粉絲要不要吃羊肉串？讓全場都想歪了。（讀者提供）

「我們今天要撕裂舞台！讓你們知道MONSTA X是誰！MONBEBE是誰！」周憲的一席話讓全場歡呼聲震耳欲聾，簡直要掀翻屋頂。前面明明超級帥，後面Shownu問粉絲們吃飽沒，「你們要吃羊肉串嗎？要吃嗎？」邊講邊頂跨跳《Rush Hour》，之後還轉到另一邊問：「你們要吃鳳梨酥嗎？」成員勸阻「大家吃飽了吧」，後來連Shownu都自嘲：「感覺變得怪怪的！」粉絲也想歪了。

在個人SOLO環節，Shownu打頭陣，帶來《Around》，他穿著白色襯衫登場，他健身有成，胸口快要撐破襯衫，粉絲本以為他會扯襯衫，沒想到只解了一個釦子！可惜他今天「惜肉如金」，沒能讓粉絲一窺好身材。接著基賢的《Howling》，他使用立麥從高台上登場，展現身為主唱的超強實力，帥氣十足。

亨源則是像他前面所說的，真的大走性感風，他的《NO AIR》小露腰部，甚至張開腿做出地板動作，太過刺激掀起粉絲尖叫聲。輪到下一個舞台時，現場燈光突然亮起來，玟赫緩慢走上延伸舞台，背起電吉他自彈自唱《Reaching》，深情嗓音讓現場粉絲聽得如癡如醉。

周憲的人氣從觀眾席傳到媒體區，他的SOLO環節表演《STING》，粉絲的應援聲讓人起雞皮疙瘩，完全正如他開場所說的要「撕裂舞台」，難怪又唱了一首，《Touch the sky》再次讓全場陷入瘋狂。他大喊「PUT YOUR HANDS UP」，全場MONBEBE舉起手燈，在表演結束後，粉絲還大喊「李周憲」，嗨到不行。

周憲結束之後，大螢幕上還播放I.M的SOLO舞台，讓粉絲能稍微一解思念，I.M目前正在當兵中，在首爾場剃頭的畫面，還令人印象深刻。玟赫透露，昨天才跟I.M聯絡，他過得很好，亨源則是搞笑模仿起I.M，並分享老么在軍隊中當上中隊長的近況。

MONBEBE真的超級給力，應援聲超大，玟赫拜託全場粉絲放下手機一分鐘，將雙手舉起來一起跳動，還抓包粉絲沒收手機，所以不跳了。粉絲們準備好後，音樂再次響起，整個新北工商展覽中心簡直像地震，媒體區的記者也嚇到不行，可見粉絲有多嗨。

在應援影片之後，亨源表示：「剛剛看粉絲剪的影片，你們等待的8年了嘛，如果要報答的話，未來大概80年要為大家帶來幸福的感覺，因為付出以後，就是要加倍奉還，所以剛剛決定讓你們幸福很久很久。」亨源進一步指出，「還有一件事情，昌均（I.M）所做的約定，哥哥也會一起守住，我們會一起努力，過了8年還可以來到這裡，如果沒有你們，我們是辦不到的，想要跟你們說聲謝謝，今天天氣不好，還來看我們真的是謝謝你們。下次再見，愛你。」他還送上飛吻。

MONSTA X今天在五股的新北工商展覽中心開唱。（光尚娛樂提供）

基賢坦言：「我想很多，隔了8年才來，我真的是想很多，隔了9年才相見還OK嗎？剛剛不是彩排嗎？從彩排開始到現在真的很想表現好，讓你們知道我有多愛你。但我還是表現不好，因為我一直在想隔了8年相見，在粉絲前面表現不好是不行的，整體我是想很多，很怕粉絲逃跑了。但是直到最後，剛剛看了影片，我有的想法是應該早一點來的，下次我們跟老么，不是有很多音樂節、演唱會，我們會找到一個跟大家相處久一點的方式跟大家見面。」

玟赫表示：「真的非常謝謝你們，說真的彩排的時候有一點擔心，因為我們發現粉絲很緊張，很擔心今天表演的時候沒有尖叫聲怎麼辦，我覺得我今年擔心的事情裡面，今天是最沒有用的！就像基賢講的一樣，我們會用很好的表演再次跟大家見面。」

周憲說：「前面成員把我要講的話都講完了，讓我們能夠這樣子的只有粉絲了，以後我們MONSTA X也會很像MONSTA X的，如果要這樣子的話，粉絲要守護我們，這樣我才會像怪獸一樣饒舌，未來期待我們音樂，我個人還會再跟粉絲見面，謝謝你們出生在這個世界，我愛你們。」

Shownu則是搞笑說：「說真的今天氣氛跟亨源一起來的時候不一樣，我真的不知道MONBEBE有這麼多。當然心意一樣，但是今天在小空間用溫暖的心意溫暖我們，真的很謝謝你們，能夠跟你們度過這樣時光真的謝謝，跟成員在一起很感恩，未來我會成為能夠報答今天來看我們演出粉絲的MONSTA X跟shownu。」

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