自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國人就可以盜錄？ 《陽光女子合唱團》被拍官方靜悄悄

電影從放映開始到跑完工作人員名單為止，皆不能拍攝、錄影、錄音。（圖擷取自社群平台「Threads」）電影從放映開始到跑完工作人員名單為止，皆不能拍攝、錄影、錄音。（圖擷取自社群平台「Threads」）

〔即時新聞／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》近日爭議不斷，隨著今（4日）在中國上映，相關話題持續延燒。官方微博日前宣傳時，稱該片為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，並轉貼央視新聞內容留言「一個中國，一份感動！」引發部分台灣網友質疑與反彈。

《陽光女子合唱團》製作團隊當時給台灣網友的律師聲明書。（圖擷取自社群平台「Threads」）《陽光女子合唱團》製作團隊當時給台灣網友的律師聲明書。（圖擷取自社群平台「Threads」）

此外，有澳門網友在社交平台上發文，不僅曬出電影票根，還把影廳內拍攝的影片放上網。然而在宣傳時強調，「一律禁止拍攝、錄影、錄音」的《陽光女子合唱團》製作團隊，截至目前為止，尚未對相關侵權行為作出公開回應。

相比之下，先前台灣網友做出相同事情，馬上得到《陽光女子合唱團》製作團隊的律師聲明書，待遇完全不一樣，讓台灣網友自嘲，「這個時候劇組就不來抓了嗎？在台灣不是一直海巡？你們辛苦創作的結晶正在被踐踏耶！」、「結果官方看到簡體字幕就睜一隻眼閉一隻眼欸，笑死」、「台灣劇組遇到中國人偷拍連個屁都不敢放了啊」、「官方怎麼不抓中國人啊好難懂，當初不是一直海巡嗎」、「中國人偷拍，官方就安靜的細漢的一樣」、「笑死，簡體字幕就可以偷拍哈哈哈」。

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中