中國人就可以盜錄？ 《陽光女子合唱團》被拍官方靜悄悄

電影從放映開始到跑完工作人員名單為止，皆不能拍攝、錄影、錄音。（圖擷取自社群平台「Threads」）

〔即時新聞／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》近日爭議不斷，隨著今（4日）在中國上映，相關話題持續延燒。官方微博日前宣傳時，稱該片為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，並轉貼央視新聞內容留言「一個中國，一份感動！」引發部分台灣網友質疑與反彈。

《陽光女子合唱團》製作團隊當時給台灣網友的律師聲明書。（圖擷取自社群平台「Threads」）

此外，有澳門網友在社交平台上發文，不僅曬出電影票根，還把影廳內拍攝的影片放上網。然而在宣傳時強調，「一律禁止拍攝、錄影、錄音」的《陽光女子合唱團》製作團隊，截至目前為止，尚未對相關侵權行為作出公開回應。

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相比之下，先前台灣網友做出相同事情，馬上得到《陽光女子合唱團》製作團隊的律師聲明書，待遇完全不一樣，讓台灣網友自嘲，「這個時候劇組就不來抓了嗎？在台灣不是一直海巡？你們辛苦創作的結晶正在被踐踏耶！」、「結果官方看到簡體字幕就睜一隻眼閉一隻眼欸，笑死」、「台灣劇組遇到中國人偷拍連個屁都不敢放了啊」、「官方怎麼不抓中國人啊好難懂，當初不是一直海巡嗎」、「中國人偷拍，官方就安靜的細漢的一樣」、「笑死，簡體字幕就可以偷拍哈哈哈」。

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