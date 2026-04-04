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娛樂 最新消息

宋逸民率50位藝人馬來西亞開唱 「狂燒400萬」明星無酬演出

宋逸民（左）與林義忠牧師於蒙福教會「STILL 我在這裡」巡迴音樂會牽手高歌。（藝起發光、蒙福教會提供）宋逸民（左）與林義忠牧師於蒙福教會「STILL 我在這裡」巡迴音樂會牽手高歌。（藝起發光、蒙福教會提供）

〔記者林欣穎／古晉報導〕由藝起發光團隊打造的「STILL 我在這裡」巡迴音樂盛會，2024年從台灣出發，於2026年4月正式跨海來到馬來西亞。今（4）日及明天5日在蒙福教會舉行二場的演出，吸引約10000位觀眾到場，宋逸民受訪時透露，藝人們都是無酬演出，更自費來到馬來西亞，盼望能透過音樂會讓大家更認識教會。

宋逸民（左起）、林義忠牧師、陳維齡登上音樂會舞台激情演唱。（藝起發光、蒙福教會提供）宋逸民（左起）、林義忠牧師、陳維齡登上音樂會舞台激情演唱。（藝起發光、蒙福教會提供）

宋逸民表示，這是他們首度跨海來到馬來西亞舉辦音樂會，坦言這次來到海外，除了要克服語言問題，還要熟悉當地軟硬體設備，籌備了快9個月，每回開會都動輒好幾小時，實屬不易；而這次表演，包含自己在內的藝人們都是自掏腰包前來，全部人的食宿成本加起來約3、400萬。

陳宇風（左起）、葉家妤、小薰等人獻唱。（藝起發光、蒙福教會提供）陳宇風（左起）、葉家妤、小薰等人獻唱。（藝起發光、蒙福教會提供）

音樂會由吳東諺、白家綺主持，開場集結50名藝人聯合歌舞唱跳熱鬧非凡，當晚還有五燈獎及六燈獎得主陳艾美、林照玉，以及周子寒、小薰、陳宇風、葉家妤、鄧廣福、鄭尹翔、李柏翰、林道遠、胡藝芬、林柏妤等人帶來精彩表演。

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