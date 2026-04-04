取景地驚見過世親人！楊銘威拍《乩身》撞超玄巧合

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道熱門單元「酒後的心聲」，近日邀請影集《乩身》主演群陳姸霏、楊銘威、大鶴同台獻策，大談拍攝期間的種種神祕與靈異巧合。劇中飾演「色鬼」的大鶴（林鶴軒），不僅爆料與柯震東對戲時的「皮肉痛」經歷，更難得在鏡頭前坦露長達6年的單身心酸，直言分手初期痛苦得如同在心裡「坐牢」。

大鶴遭柯震東打歪眼鏡，加碼自爆單身6年辛酸。（八大電視提供）

大鶴在訪談中透露，最令他印象深刻的莫過於與柯震東的巴掌戲。為了符合劇中柯震東「正義化身」的設定，大鶴竟主動要求加戲「請對方打臉」。沒想到柯震東第一下力道不足，第二次出手便「來真的」，大鶴餘悸猶存地形容：「當下真的超痛，眼鏡直接被打歪！」展現出為了角色不惜「賣肉」的專業精神。

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《乩身》幕後超玄！楊銘威靈骨塔撞見親人。（八大電視提供）

除了劇組趣聞，現場更充滿不可思議的超自然巧合。楊銘威分享，某次劇組開往新竹靈骨塔取景，原本他只知道目的地在北部，抵達現場才驚覺：「這裡就是我阿公和我媽媽安息的地方！」在全台眾多靈骨塔中竟精準抽中親人所在地，讓他震驚不已。大鶴也感嘆，這部戲自開鏡以來靈動事件不斷，但也深信是有神明在鎮守，才讓拍攝順利完成。

而在塔羅解密環節，大鶴罕見流露感性一面，自曝與前任分手6年至今仍偶爾會想起對方。他形容自己是個需要長時間適應與離開一段關係的人，分手後第一年更因不斷反省感情失敗的原因，每天「條列式」檢討自己，心境低落到像是在坐牢、極度缺乏自信。

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面對大鶴的低潮，一旁的陳姸霏化身暖心小老師，建議他每天對著鏡子信心喊話：「我是最棒的！」才讓大鶴重拾笑顏。最後他也不忘對著鏡頭大方徵友，喊話「大家有需求可以去我IG留言」，讓現場原本沉重的氣氛瞬間反轉。

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