黃立成慘噴9.6億沒在怕！再曬「6200萬手續費」超炸進場戰術曝光

黃立成再度引發市場熱議。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「麻吉大哥」黃立成近年轉戰幣圈動作頻頻，日前才因以太幣劇烈波動爆倉慘噴3022萬美元（約9.6億元台幣），近日又公開驚人交易數據，透露自己累計支付高達194萬美元（約6200萬元台幣）的手續費，再度引發市場熱議。面對外界關注，黃立成也霸氣喊出豪語。

鏈上數據顯示，3月22日加密貨幣市場出現劇烈震盪，黃立成因高槓桿做多部位無法承受跌幅，遭到強制平倉（liquidation），帳戶資產在短時間內從數千萬美元急縮至僅剩15.8萬美元（約506萬元台幣），縮水幅度逼近歸零。即使面對近10億元等級虧損，黃立成仍持續加碼交易，被市場視為「高風險、高報酬」操作風格代表。

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黃立成1日在社群平台X釋出交易平台後台截圖，顯示他在去中心化交易平台Hyperliquid累計支付手續費達194萬美元，約合6200萬元台幣。該數字也反映出黃立成極高的交易頻率與龐大部位，帳戶平台積分（Points）更突破46萬分，交易活躍程度遠高於一般投資人，讓許多網友紛紛驚呼，「你真的付了這筆錢？」、「清算之王」、「比我身價還高，太扯了」。

面對爆倉與高風險操作爭議，黃立成仍維持一貫強勢態度，3月30日更在社群留下霸氣宣言，「I never lose. I always win or get liquidated.（我從不會輸，要嘛贏，要嘛被清算！）」分析平台也指出，黃立成2026年第1季累計實現虧損約7519萬美元（約24億元台幣），帳戶餘額一度跌至僅剩數萬美元，但他仍持續補充保證金，包括再存入約25萬枚USDC（約800萬元台幣）作為交易資金，顯示其高風險交易策略並未因此改變。

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