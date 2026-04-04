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男星賣雞蛋糕突宣布「最後一次擺攤」 4個月收攤原因曝光

卡古在七堵擺攤賣雞蛋糕。（翻攝自臉書）卡古在七堵擺攤賣雞蛋糕。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕41歲男星卡古去年投資約10萬在七堵擺攤賣雞蛋糕，創業4個月累積不少回頭客，近日卻突然宣布「最後一次擺攤」，透露七堵攤位正式收攤，並曝光接下來的最新動向，引發粉絲關注。

卡古近年除了上節目、接案拍片也積極發展副業，去年11月開始在基隆七堵擺攤賣雞蛋糕，吸引許多在地客人支持。沒想到，卡古近日表示，「昨天最後一次的擺攤，七堵的擺攤生活結束了。」並透露未來將改以店面形式經營，「除了攤車離開七堵之外，之後會是以店面的方式在內湖來販售雞蛋糕。」

談到為何突然結束擺攤？卡古坦言創業4個月雖累積口碑，也有不少回頭客，但每次擺攤與收拾都要花1至2小時，加上物料需要扛上扛下4樓，體力逐漸到達臨界點。卡古也透露，期間看了幾次店面後找到合適地點，加上夏天將至，考量麵糊與物料保存問題，同時希望未來能加入現調手搖飲，因此決定直接升級為店面經營。

卡古表示，新店面將落腳台北內湖，目前4月作為準備期，整整1個月暫停營業，希望5月初能完成所有準備正式開幕。他坦言一切決定得很突然，「就跟我去年想要擺攤賣雞蛋糕一樣，決定好了就直接衝了，拼了。」

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