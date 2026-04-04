前田敦子露黑森林？出版社證實大尺度：那是真的毛

前田敦子推出有史以來最大尺度的寫真集。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AKB48王牌前田敦子最近推出寫真集，超大尺度照片引發熱議，眼尖網友更發現她疑似露出下體毛髮，不過卻被質疑只是用「貼」的。對此，出版社講談社直接發聲明澄清，強調這不是半吊子的寫真集，證實確實是前田敦子本人的毛髮。

根據《女性自身》報導，現年34歲的前田敦子暌違14年推出寫真集《Beste（ベステ）》，包含電子書在內，銷售已經突破6萬本，據悉這是去年迎來出道20周年的前田敦子「最後一本」寫真集。而寫真集以「大人的戀愛」為主題，在奧地利維也納拍攝，且在拍攝前就決定好這將是前田敦子有史以來最大尺度，日本的漢字則直接寫著「過去最大露出」，有史以來裸露度最高的寫真集。

前田敦子長相甜美又可愛。（翻攝自IG）

其中引發熱議的部分，是寫真集當中，前田敦子下體私密處的畫面以及激凸照，被網友質疑根本是「假的毛」。對於是否為人工貼毛的質疑，出版社講談社在發聲明中指出：「關於裸露的範圍，在拍攝前就經過多次的商討而決定，以此為基準挑選服裝。前田本人與攝影團隊設定的目標，就是『不做半吊子的事情』、『為了呈現大人的戀愛，場景以及衣服都要追求真實感』、『盡量避免人工感，打造出讓人沉浸其中的作品』。」間接證實沒在造假。

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