被爆愛女無肛症夭折！闞清子《浪姐7》走音仍奪高分 情緒感染全場

闞清子《浪姐7》初舞台以《愛的代價》奪下480高分。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕闞清子參加《浪姐7》初舞台引發討論，她演唱《愛的代價》時數度落淚、音準明顯走音，仍拿下480分高分晉級！因新版《還珠格格》中「欣榮格格」走紅的闞清子，過去曾被爆女兒罹患先天性無肛症夭折的傷痛往事，也再度被外界提起。

闞清子2023年5月與圈外男友結婚，懷胎36周提前生下女兒，不過2024年7月小紅書曾流出疑似聊天紀錄截圖，內容提及她生產的醫院與新生兒搶救過程，指出寶寶被診斷出先天性無肛症，甚至缺少膀胱，之後在轉院搶救過程中仍不幸夭折。相關內容曝光後，引發網友怒批醫護疑似洩漏隱私，也質疑截圖被大量轉傳並登上微博熱搜，但闞清子始終未對此事公開回應。

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如今，闞清子參加《浪姐7》登上初舞台，選唱《愛的代價》時情緒激動多次哽咽，邊哭邊唱音準出現明顯走音，許多現場觀眾也被情緒感染落淚。評審之一倪萍一度建議闞清子重新演唱，表示那並不是她的正常水準，但闞清子回應要尊重比賽規則而沒有重唱，最終仍以480分擊敗張藝上，賽後她在微博寫下「謝謝大家的厚愛與包容，我會更加努力的。」

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