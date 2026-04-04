才辦完性別趴！李又汝懷孕5個月 驚曝寶寶「性別翻轉」揭內情

〔記者林欣穎／古晉報導〕八點檔女星李又汝2022年與交往13年的圈外男友「修哥」登記結婚，今年1月宣布懷孕喜訊。她今（4）日挺著5個月孕肚，出席藝起發光協會在馬來西亞舉辦的公益活動，透露寶寶性別原本是男生，沒想到後來竟出現「翻轉」。

李又汝懷胎5個月，寶寶性別確定為女生。（藝起發光、蒙福教會提供）

李又汝透露，前陣子曾舉辦性別趴，當時揭曉是男寶寶，還替寶寶取了暱稱「小藍莓」，沒想到後來做羊膜穿刺時結果卻變成女寶寶，讓她與老公都相當驚喜，直呼其實兩人原本就很想生女兒。

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而今天適逢兒童節，李又汝與同為準媽媽的張晏塵，以及3個月前剛生產完的主播鄭亦真一同出席活動。被問到長途搭機是否感到不適，李又汝坦言自己國小時是溜冰校隊，曾意外摔傷尾椎，懷孕後變得無法久坐，這次搭飛機時尾椎最後一節更是疼痛難忍，只好不斷起身走到廁所活動。

鄭亦真（左起）、李又汝、張晏塵出席公益活動。（藝起發光、蒙福教會提供）

她也有感懷孕後以前舊疾容易復發，之前她車禍導致髖關節脫臼，時不時會發生錯位的情況，以及之前手腕因拍八點檔有舊傷，懷孕後更出現腱鞘囊腫，組織液無法排出，目前只能透過復健與熱敷緩解；懷孕6個月的張晏塵則說自己懷孕初期泌尿道感染、腎臟發炎等，「中期過後快樂似神仙，搭飛機倒頭大睡。」

儘管李又汝懷孕期間出現不少身體不適，她仍相當期待迎接新生命。也提到三人剛好生的都是女兒，鄭亦真的女兒小名「小桃」、李又汝的寶寶小藍莓以及張晏塵因懷孕時很愛吃櫻桃，女兒的暱稱就叫「小櫻桃」，剛好都是水果系列，三人開心直呼：「她們以後一定會是好姐妹！」

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