女兒出生3個月就有百萬身家！美女主播送「181萬台積電」 鬆口復工時間點

〔記者林欣穎／古晉報導〕美女主播鄭亦真今年元旦誕下女兒「小桃」，今（4）日適逢兒童節，她與準媽媽李又汝、張晏塵隨藝起發光一同到馬來西亞古晉做公益活動，鄭亦真產後3個月就甩肉逾15公斤，預計6月會重回主播台，而這次出國沒能陪伴在女兒身邊，她直呼常常就要跟寶寶視訊，還會忍不住想哭。

鄭亦真大讚女兒小桃是天使寶寶，很快就睡過夜，這次遠行請媽媽幫忙照顧，還有特別跟女兒說自己不是要出去玩，由於太想念女兒，這幾天常常打回家跟女兒一直視訊。至於老公育兒表現，她則說老公負責的是早場，自己則是晚場，但也說：「老公都在睡覺，老公睡死就沒有醒來了，把寶寶哭聲當白噪音，我都要衝起來。」

請繼續往下閱讀...

鄭亦真預計6月回歸主播台。（藝起發光、蒙福教會提供）

鄭亦真原先就有領養3名偏鄉的孩子，最大的如今已經18歲，她也幽默說自己算是「四寶媽」。女兒小桃剛出生時，鄭亦真送上台積電股票、黃金當見面禮，提到股票當時只有幾股，現在則已有1張，價值181萬。

她笑說不然不知道該送什麼，台積電目前正在不斷下跌，她也表示還會繼續加碼，被問到兒童節會不會再送上股票，鄭亦真立刻說：「現在假日，開盤的時候再看囉。」之後寶寶生日會選擇送玩具，而黃金的部分，她在5300高點已經全部賣掉，全部拿去買台積電了。

張晏塵（左起）、李又汝、鄭亦真、陳維齡出席公益活動。（藝起發光、蒙福教會提供）

鄭亦真先前曾放話自己會在產後瘦15公斤，竟然在3個月內就火速達標，她分享能瘦身成功，跟親力親為照顧孩子脫不了關係，加上餵母乳、飲食控制、大量喝水，她現在已經可以重新穿上主播裙，目前預計將在6月1日生日月時回到主播台上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法