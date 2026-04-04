自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

比搖滾區還近！ONE OK ROCK演唱會電影 4種限定特典曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK的演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》，將他們在日產體育場7萬人現場完整搬進戲院，電影同步推出SCREENX、4DX、ULTRA 4DX三大特殊版本，結合環景銀幕與動態特效，打造超越現場的沉浸體驗，透過多角度鏡頭與近距離特寫，零死角捕捉團員魅力與震撼舞台，讓你享受比搖滾區更近的距離。

ONE OK ROCK主唱Taka。（秀泰娛樂提供）ONE OK ROCK主唱Taka。（秀泰娛樂提供）

2007年正式出道的ONE OK ROCK，暌違近3年推出全新專輯《DETOX》，回歸最純粹的搖滾本能。隨後展開的同名世界巡迴，在短短2個月內橫跨日本七大巨蛋與體育場級場館。演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》，將ONE OK ROCK征服日本日產體育場的壓倒性現場完整搬進戲院，收錄整段巡演中的巔峰演出，帶領觀眾重返那一夜，與7萬名歌迷齊聲吶喊、同步心跳，感受席捲全場的情緒與能量。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將在台上映。（秀泰娛樂提供）《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將在台上映。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK鼓手Tomoya。（秀泰娛樂提供）ONE OK ROCK鼓手Tomoya。（秀泰娛樂提供）

店影特別打造ULTRA 4DX、4DX與SCREENX三大特殊版本，全面升級觀影體驗。透過震動座椅、氣流、燈光與多重環境特效，結合三面環景銀幕的延展視野，將演唱會的聲浪、節奏與舞台張力層層放大，帶來超越現場的極限沉浸感，讓觀眾宛如置身人群中央，直擊地表最強臨場震撼。為了讓歌迷擁有比搖滾區更近的距離，電影運用全方位鏡頭調度與近距離特寫，零死角捕捉主唱Taka、吉他手Toru、貝斯手Ryota與鼓手Tomoya的每一刻精彩演出，細膩呈現團員間的默契與舞台魅力。從主唱Taka極具穿透力的歌聲，到全場齊聲大合唱的震撼瞬間，再到燈光、煙火與壯闊舞台規模交織出的視覺奇觀，每一幀畫面都將現場情緒推向極致。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月8日中午12點開放預售。（秀泰娛樂提供）《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月8日中午12點開放預售。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK貝斯手Ryota。（秀泰娛樂提供）ONE OK ROCK貝斯手Ryota。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK吉他手Toru。（秀泰娛樂提供）ONE OK ROCK吉他手Toru。（秀泰娛樂提供）

此外，《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》同步推出限定入場特典，作為粉絲珍藏這場傳奇演出的重要紀念。4月8日中午12點開放預售4月22日至4月28日部分場次，凡購買電影票一張，即可兌換對應版本特典乙份：數位2D版本可獲得電影主視覺A3海報，ULTRA 4DX、4DX與SCREENX版本則為特製電影主題手環；每人限兌換四份，數量有限、送完為止。另針對包廳觀眾加碼推出電影主題行李吊牌，收藏價值再升級。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日全台戲院上映，更多電影上映資訊請洽秀泰官方社群。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中