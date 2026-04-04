比搖滾區還近！ONE OK ROCK演唱會電影 4種限定特典曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾天團ONE OK ROCK的演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》，將他們在日產體育場7萬人現場完整搬進戲院，電影同步推出SCREENX、4DX、ULTRA 4DX三大特殊版本，結合環景銀幕與動態特效，打造超越現場的沉浸體驗，透過多角度鏡頭與近距離特寫，零死角捕捉團員魅力與震撼舞台，讓你享受比搖滾區更近的距離。

ONE OK ROCK主唱Taka。（秀泰娛樂提供）

2007年正式出道的ONE OK ROCK，暌違近3年推出全新專輯《DETOX》，回歸最純粹的搖滾本能。隨後展開的同名世界巡迴，在短短2個月內橫跨日本七大巨蛋與體育場級場館。演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》，將ONE OK ROCK征服日本日產體育場的壓倒性現場完整搬進戲院，收錄整段巡演中的巔峰演出，帶領觀眾重返那一夜，與7萬名歌迷齊聲吶喊、同步心跳，感受席捲全場的情緒與能量。

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《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將在台上映。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK鼓手Tomoya。（秀泰娛樂提供）

店影特別打造ULTRA 4DX、4DX與SCREENX三大特殊版本，全面升級觀影體驗。透過震動座椅、氣流、燈光與多重環境特效，結合三面環景銀幕的延展視野，將演唱會的聲浪、節奏與舞台張力層層放大，帶來超越現場的極限沉浸感，讓觀眾宛如置身人群中央，直擊地表最強臨場震撼。為了讓歌迷擁有比搖滾區更近的距離，電影運用全方位鏡頭調度與近距離特寫，零死角捕捉主唱Taka、吉他手Toru、貝斯手Ryota與鼓手Tomoya的每一刻精彩演出，細膩呈現團員間的默契與舞台魅力。從主唱Taka極具穿透力的歌聲，到全場齊聲大合唱的震撼瞬間，再到燈光、煙火與壯闊舞台規模交織出的視覺奇觀，每一幀畫面都將現場情緒推向極致。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月8日中午12點開放預售。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK貝斯手Ryota。（秀泰娛樂提供）

ONE OK ROCK吉他手Toru。（秀泰娛樂提供）

此外，《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》同步推出限定入場特典，作為粉絲珍藏這場傳奇演出的重要紀念。4月8日中午12點開放預售4月22日至4月28日部分場次，凡購買電影票一張，即可兌換對應版本特典乙份：數位2D版本可獲得電影主視覺A3海報，ULTRA 4DX、4DX與SCREENX版本則為特製電影主題手環；每人限兌換四份，數量有限、送完為止。另針對包廳觀眾加碼推出電影主題行李吊牌，收藏價值再升級。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日全台戲院上映，更多電影上映資訊請洽秀泰官方社群。

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