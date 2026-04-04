獨家》P圖假演唱會票幾可亂真 他詐40名追星族遭法辦

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是第三方詐騙！28歲林姓男子看準近年國內外大咖藝人演唱會頻傳，熱門場次一票難求，竟起歪念P圖賣假票。林男向境外購買大量社群假帳號，憑藉精湛的修圖技術，自行P圖售票網站、演唱會門票，偽造出足以亂真的電子票券截圖，在各大社群瘋狂吸金。新北市刑警大隊科偵隊獲報後展開追查，日前收網逮人，初步清查受害者高達40人，林男不法所得超過35萬元，警詢後依法究辦。

林男P圖技巧高超，幾可亂真。（記者徐聖倫翻攝）

​據了解，林男深諳追星族求票心切的弱點，先以每組帳號約10顆泰達幣，折合台幣約300元的低價，向境外詐騙集團購入大量Facebook、Instagram及Threads人頭帳號，藉此躲避警方追緝並營造「真實帳號」假象。

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接著，林男在網路搜尋真實的演唱會門票樣式，利用手機修圖App，針對場次日期、座位序號及票價進行細緻微調。由於P圖技巧高超，視覺上幾乎與官方票券無異，林男再前往各大讓票社團發文，宣稱「原價讓票」或「僅微加價」，吸引許多搶票失利的粉絲主動私訊「上鉤」。

林男P圖偽造購票證明取信於被害人。（記者徐聖倫翻攝）

​警方調查，林男為了取信被害人，甚至會主動出示偽造的身分證件或訂單截圖，誘騙被害人先匯款後寄票。許多粉絲不疑有他，立刻轉帳訂金甚至全額，未料錢一入帳，林男便立刻封鎖對方並刪除帳號失聯。新北刑大透過165反詐騙資料庫大數據分析，鎖定林男行蹤，上個月底前往台中林男住處將他逮捕，估計不法所得超過35萬元。

林男在家中，面對警方上門一臉錯愕。（記者徐聖倫翻攝）

林男向警方供稱，自己因為缺錢，加上對自身P圖技巧很有自信，所以才想到這種損招來進行詐騙。警詢後，依詐欺罪嫌將林男移送法辦。

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