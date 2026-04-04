豪砸5億！周杰倫開唱出動14公尺巨型機甲 震撼畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫啟動第9次世界巡迴演唱會，他將每個城市的特色結合自己的歌曲命名，讓巡演所至的每個城市都有自己專屬的演唱會名稱，為各地演唱會創造獨一無二的回憶。昨晚周董在杭州開唱，首唱了新專輯《太陽之子》中的多首歌，更開心向歌迷喊話：「你們有想念我嗎?最近我出新專輯，你們都有聽嗎？」

周杰倫自彈自唱經典情歌。（杰威爾提供）

「煙花杭州嘉年華II周杰倫2026世界巡迴演唱會」4月3至5日在杭州奧體中心體育場（場館別名：大蓮花）炫麗登場，杭州站以「煙花」命名，既源自《煙花易冷》的綿長意境，更與杭州的浪漫氣質相融。

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周杰倫震撼回歸開唱。（杰威爾提供）

這3場演出累積15萬人同步感受「嘉年華II」帶來的視聽震撼，而高規格的製作、頂級的聲光視效、時尚華服與精品級的道具，使得這套製作成本粗估已超過5億台幣，不僅是上一套演唱會的翻倍，也再次刷新周董演唱會成本紀錄。

周杰倫演唱會14公尺高的巨型機甲氣勢驚人。（杰威爾提供）

演唱會歌迷一入場就看到兩座12公尺（約4層樓高）的巨型機器人矗立在舞台兩側，懾人的氣勢彷彿進入了周董的音樂殿堂，開場以視覺特效打造的「冰封世界」震撼所有觀眾的眼球，隨著大雪融化、雷射光切出了一道門，「環狀炸水」特效噴發，舞台前方觀眾也身歷其境感受到水花淋漓的暢快。

12公尺（約4層樓高）的巨型機器人矗立演唱會場館。（杰威爾提供）

隨之映入觀眾眼簾的是14公尺高的巨型機甲，當機甲開啟它的座艙，「太陽之子」周杰倫以王者歸來的氣勢，一現身就融化了「冰封世界」，一連帶來《太陽之子》、《無雙》兩首陽剛正氣的歌曲，他與28位身著螢光服的舞者，以熱力四射的舞蹈，燃爆全場粉絲熱情。據悉，舞台兩側各12公尺高的巨型機器人以及開場周董現身的14公尺巨型機甲，是特別請老師傅手工打造的不鏽鋼作品，造價台幣4000萬，精緻的作工彷如藝術品。舞台搭建耗費15天的時間，可見工程的浩大。

隨著《大笨鐘》前奏響起，眼前的場景緩緩置換成夢幻的城堡、旋轉摩天輪與大笨鐘，粉絲彷彿一秒進入倫敦的童話世界，周董以帥氣的英倫風造型唱著俏皮的《大笨鐘》，再銜接《粉色海洋》，與9位樂手老師以及「Gary」楊瑞代一同帶領歌迷悠遊浪漫的粉色童話裡。

周杰倫全新巡演起跑。（杰威爾提供）

首場周董就唱了《太陽之子》、《誰稀罕》、《那天下雨了》、《湘女多情》、《I Do》、《女兒殿下》，加上粉絲點歌的《愛琴海》，共有7首新歌在杭州演唱會首唱。

周董演唱會也特別打造一台寶藍色金框歐風鋼琴，絢爛奪目的華麗鋼琴與他的音樂相互輝映，天王自彈自唱一連帶來《黑色幽默》、《晴天》等經典歌曲。天王不忘趁機做了市調，他笑問：「大家比較想聽新歌還是老歌呢？我覺得好像很多朋友還是喜歡老歌對不對？不過有些新加入的歌迷朋友，你們也喜歡新歌對吧？因為老歌又多了一份回憶，回憶是會加分的，會有一種青春的情懷在裡面，所以我們就帶來這首《說好的幸福呢》。」

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