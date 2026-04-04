前經紀人氣到快吐血！怒撕夏克立偽裝爆「傳不雅照給A女」

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人夏克立桃色風暴卻愈演愈烈，狗仔葛斯齊連日爆料其與P女、A 女等多名女性發生不正當關係，夏克立前經紀人Serene親證「爆料內容全部屬實」，感嘆：「知道你真面目的人不少。」夏克立則發片喊冤，痛批一切都是抹黑。

前經紀人Serene今（4）日忍無可忍，針對夏克立指控她「愛不到就毀掉他」以及與狗仔葛斯齊有私情的言論，氣到直呼「快吐血了」。Serene強硬撇清男女關係，更驚爆夏克立曾傳不雅照給其他女性，怒斥其「愛撒謊、操控人心」的惡習該適可而止。

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夏克立桃色風暴擴大。前經紀人證實「不只P女受害」。（翻攝自IG）

Serene強調雙方一直僅止於專業合作，從未跨越情感界線，更自爆曾「明確拒絕過夏先生」，自己對團隊員工一視同仁，「待人有同理心不代表是男女關係」。對於夏克立指控她與記者葛斯齊有戀情，Serene覺得荒謬至極，解釋雙方僅因「查證夏克立的事」才有聯繫，夏克立無中生有。

Serene點名還有另一位A小姐受害，她隔空質問夏克立：「除了P小姐跟我抱怨他的惡行，還有A小姐，夏先生你傳了不雅照給人家，難道沒有嗎？」沉重地感嘆，夏克立在演藝圈事業無法重啟是有原因的，「因為知道你真面目的人不少」。

夏克立當爸卻爆桃色風暴。（翻攝自IG）

Serene回憶，當初是夏克立在最落魄潦倒時，主動求她擔任經紀人，她也在對方最低潮的期間傾力相助。如今卻換來男方的惡意詆毀與操控人心的指控，讓她心寒反問：「你對我的惡意詆毀、愛撒謊、操控人心、無中生有的惡習，夠了沒？」

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