自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

前經紀人氣到快吐血！怒撕夏克立偽裝爆「傳不雅照給A女」

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人夏克立桃色風暴卻愈演愈烈，狗仔葛斯齊連日爆料其與P女、A 女等多名女性發生不正當關係，夏克立前經紀人Serene親證「爆料內容全部屬實」，感嘆：「知道你真面目的人不少。」夏克立則發片喊冤，痛批一切都是抹黑。

前經紀人Serene今（4）日忍無可忍，針對夏克立指控她「愛不到就毀掉他」以及與狗仔葛斯齊有私情的言論，氣到直呼「快吐血了」。Serene強硬撇清男女關係，更驚爆夏克立曾傳不雅照給其他女性，怒斥其「愛撒謊、操控人心」的惡習該適可而止。

夏克立桃色風暴擴大。前經紀人證實「不只P女受害」。（翻攝自IG）夏克立桃色風暴擴大。前經紀人證實「不只P女受害」。（翻攝自IG）

Serene強調雙方一直僅止於專業合作，從未跨越情感界線，更自爆曾「明確拒絕過夏先生」，自己對團隊員工一視同仁，「待人有同理心不代表是男女關係」。對於夏克立指控她與記者葛斯齊有戀情，Serene覺得荒謬至極，解釋雙方僅因「查證夏克立的事」才有聯繫，夏克立無中生有。

Serene點名還有另一位A小姐受害，她隔空質問夏克立：「除了P小姐跟我抱怨他的惡行，還有A小姐，夏先生你傳了不雅照給人家，難道沒有嗎？」沉重地感嘆，夏克立在演藝圈事業無法重啟是有原因的，「因為知道你真面目的人不少」。

夏克立當爸卻爆桃色風暴。（翻攝自IG）夏克立當爸卻爆桃色風暴。（翻攝自IG）

Serene回憶，當初是夏克立在最落魄潦倒時，主動求她擔任經紀人，她也在對方最低潮的期間傾力相助。如今卻換來男方的惡意詆毀與操控人心的指控，讓她心寒反問：「你對我的惡意詆毀、愛撒謊、操控人心、無中生有的惡習，夠了沒？」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中